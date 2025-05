Francos aseguró que vio “exaltado” y “nervioso” a Macri: “Le debe parecer que pierde su reducto político”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el expresidente Mauricio Macri está “un poco exaltado” y “nervioso” en el marco de la campaña electoral porteña, y pese a los cruces, se mostró abierto a acordar con el PRO en la provincia de Buenos Aires.

“Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral, donde el presidente Macri tal vez un poco exaltado y nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, desde hace muchos años, y debe parecer que lo pierde”, sostuvo en declaraciones radiales.

En la misma línea, amplió: “No sé por qué se pone tan nervioso, ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos. Finalmente, han hecho campaña como hemos planteado alrededor del tema de Ficha Limpia si salía y ahora que no salió”.

“No creo que merezca más comentarios que esto. Tanto él como la diputada (Silvia) Lospennato han montado una campaña alrededor de este tema”, afirmó, y sumó: “Echarle la culpa al presidente Milei del tratamiento de Ficha Limpia es absurdo y no tiene sentido. El Presidente no tuvo nada que ver”.

Asimismo, planteó que pese a que Milei y Macri no puedan recomponer el vínculo, eso no debe impactar en la resolución de los referentes del PRO bonaerense para avanzar en un acuerdo conjunto en la provincia.

“Puede ser que las relaciones personales entre el presidente Milei y el expresidente Macri no tenga recomposición entre ellos dos, pero no tiene nada que ver eso con lo que puedan resolver legisladores de ambos partidos si son cosas en las que se acuerdan y tienen sentido”, remarcó.

Para Francos, La Libertad Avanza y el PRO llegarán a un entendimiento, en el que se demostrará si Macri dirige el territorio bonaerense. “Está por verse si Macri maneja el PRO de la provincia. Aspiramos a un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo, el que se opone que se haga cargo. La gente quiere que tengamos ese acuerdo”, sentenció.

En otro pasaje de la entrevista, el titular de ministros reveló que trabajan en mejorar la organización política y los armados provinciales, aunque aclaró que lo que más importa es la elección de octubre porque definirá la composición del Congreso Nacional.

Por último el funcionario reveló que está la posibilidad de que el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto visite la Argentina en 2027, aunque evitó dar precisiones del desembarco. “Es un evento que ven cientos de millones de personas. Hubo conversaciones, todo indica que hay muy buena predisposición y esperemos que se concrete”, concluyó.