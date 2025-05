En Comodoro gastarán 100 millones más para prorrogar el servicio de colectivos

Desde septiembre del 2023, el servicio de transportes público de Comodoro Rivadavia, concesionado a la empresa Patagonia Argentina viene siendo prorrogado. Este sábado 31 de mayo vuelve a vencer el contrato, y la empresa, que había anticipado que no iba a aceptar ninguna otra prórroga, finalmente aceptó una nueva, pero a cambio de 100 millones de pesos más que deberá erogar el municipio de Comodoro. Cien millones que se sumarán al subsidio municipal habitual que en mayo superó los 1600 millones de pesos.

Esta nueva prorroga sorpresa se dio momentos después de la reunión que tuvieron el intendente Macharashvili y y la jefa de la oposición en el Concejo Deliberante, la legisladora Ana Clara Romero.

A último momento, como en las películas

Este jueves, frente al inminente vencimiento, el Poder Ejecutivo mandó, media hora antes del cierre de puertas del Concejo Deliberante, la convocatoria a sesión extraordinaria para que se trate este mismo sábado una nueva prórroga de dos meses y «una yapa», antes de que la ciudad se quede sin transporte público. Como se dijo más arriba, por Carta Orgánica la convocatoria tiene que presentarse 48 horas antes de la fecha y justamente este sábado vencía el contrato prorrogado en septiembre de 2023.

Recordando que el Municipio tuvo 18 meses para elaborar un nuevo pliego licitatorio para volver a concesionar el servicio, pero recién lo envió el 27 de marzo, pero con tantos errores de redacción y desprolijidades que los concejales no tuvieron otra salida que devolverlo al Ejecutivo.

De todas formas y pese al «apuro», el cuerpo legislativo aceptó aprobarlo en primera lectura y convocar a audiencia pública, dos pasos claves antes del tratamiento final, pero como es lógico no dieron los tiempos para trabajar seriamente el contrato de un servicio esencial para la ciudad que tiene muchas cosas por mejorar; por lo que la única posibilidad era una nueva prórroga que el Ejecutivo envió contrareloj tras una dura batalla para que la empresa lo acepte.

¿Cómo se logró el acuerdo?

El miércoles a la mañana, en la conferencia por la Feria del Libro, el secretario de Gobierno Sergio Bohe aprovechó para contestar las preguntas de los periodistas y anticipó que en breve se enviaría la prórroga al Concejo Deliberante.

Esa misma noche, se llevó a cabo una reunión en el Municipio, donde se habrían reunido el intendente Macharashvili, el asesor letrado de la Municipalidad, Miguel Criado Arrieta, y la diputada nacional del PRO, Ana Clara Romero.

No se hizo público el contenido ni las decisiones que se tomaron en dicho encuentro, por lo que no se sabe el rol ni el interés de la legisladora nacional, a quien responden al menos las tres mujeres del bloque «Despierta Comodoro» en el Concejo, en la resolución de la prórroga del contrato de Patagonia Argentina. Lo que que es cierto, es que luego de esa reunión se terminó acordando el contrato de prórroga enviado al Concejo Deliberante para que se trata en sesión extraordinaria este sábado. Contrato que cambió la rotunda decisión de la empresa a no continuar con el servicio a aceptar las nuevas «condiciones» de la contraprestación municipal.

El texto de la prorroga

Tal cual versa en el texto ingresado a los concejales, la prórroga estipula un primer acuerdo por dos meses más: «El plazo de duración de la concesión se amplía dos meses, hasta el 31 de julio de 2025. Durante la prórroga regirán los mismos compromisos del acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2023 (última prórroga) con lo siguientes agregados: (…) el pago de un anticipo del mes de junio y del mes de julio, sin perjuicio de un reajuste», aclara.

Y añade: «La Municipalidad dispondrá de una opción para extender el plazo hasta el 31 de agosto de 2025 con las siguientes condiciones: ‘el pago de un anticipo de agosto’ más un pago de ‘100 millones de pesos’ por la extensión no prevista. En otras palabras, si la prórroga se extiende a tres meses, el Municipio, es decir todos los comodorenses, le debe abonar a la empresa no solo el subsidio municipal habitual que en mayo superó los 1600 millones de pesos sino también un plus de 100 millones.

El costo total del servicio de transporte hoy informado por la empresa es de $2691 millones mensuales, de los cuáles sólo $965 millones surgen de la venta de pasajes, el Municipio aporta la mayor parte en subsidio con $1604 millones y Provincia $122 millones.