Daniela Celis aclaró cuál es su vínculo actual con Thiago Medina: «Seguimos unidos»

La separación entre Daniela Celis y Thaigo Medina conmocionó a sus cientos de fanáticos, quienes siguieron su romance desde la casa de Gran Hermano hasta su camino por la paternidad de sus gemelas Aime y Laia. Los ex participantes del reality no dieron detalles de su separación, pero sí manifestaron que fue en mutuo acuerdo.

Este fin de semana, la panelista de Luzu publicó un comunicado sobre su actual vínculo con el padre de sus hijas, trayéndole seguridad a sus seguidores, quienes especulaban que habría un conflicto interno entre ellos.

“Con Thiago no hay ninguna rivalidad, somos padres para siempre, seguimos unidos siendo un equipo para ellas y con mucha ayuda en el medio de profesiones, amigos, y familia!», escribió Daniela junto a un video de ella abrazando a su ex pareja.

«Gracias a todos por la preocupación y el amor. Las bebés están mejor que antes criándose en un mundo con amor verdadero”, cerró la influencer.