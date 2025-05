Carlos Eliceche: “Nunca me voy a ir de la política”

El exintendente de Puerto Madryn y referente del peronismo provincial, Carlos Eliceche, habló sobre su presente, sus aspiraciones y el contexto político de Chubut, en una extensa entrevista en Radio Azul Media que dejó definiciones contundentes y señales de un posible regreso a la política activa.

“Nunca me voy a ir de la política. Por lo menos hasta que me dé la salud”, afirmó, dejando entrever que no descarta volver a ocupar un rol protagónico. “Es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Llevo muchos años en esto y obviamente siempre pienso en el mañana y con aspiraciones”, aseguró. En esa línea, habló de “proyectos, ideas, gente nueva, equipos de trabajo”, aunque aclaró que “todavía falta, hay que esperar un poquito”.

Durante la charla, también se refirió a la situación económica de Chubut y su vínculo con la realidad nacional: “Se están reflejando las cosas que pasan a nivel nacional y que obviamente perjudican. No somos una isla. A pesar de todo, es una provincia que tiene otras capacidades”.

No obstante, advirtió sobre la caída de sectores clave: “El petróleo en baja, sin obra pública, sin pesca, turismo baja, participación para atrás, regalías para atrás, y todo eso se ve reflejado en que no se pueden hacer obras, no se puede avanzar”.

Eliceche destacó la figura del gobernador Ignacio Torres como un factor determinante en este contexto: “Está supeditada al esfuerzo y a la figura política del gobernador, que es una figura fuerte, tratando de sostener el funcionamiento, que funcionen las escuelas, pagar los sueldos y hacer un par de obras emblemáticas”. En cuanto al gabinete provincial, fue claro: “La figura de la gestión es el gobernador. Después tiene un equipo de trabajo, como todos, pero el que conduce todo es él”.

Sobre el escenario político de cara al 2025, Eliceche fue categórico: “La gente no está pensando en elecciones. Está pensando en cómo va a pagar la boleta de la luz, en cómo comprar los remedios, en llevar algo a la heladera. Ya ni siquiera hablamos de llenarla”. Y aunque reconoció que todavía no hay clima electoral, anticipó que los comicios serán un termómetro de la gestión: “Si los chubutenses respaldan al candidato que proponga el gobernador, eso va a marcar que la gestión va por buen camino”.

Finalmente, y con tono reflexivo, cerró la conversación valorando los espacios de diálogo informal: “Los cargos son hoy y después tienen fecha de vencimiento. Tenés que volver al llano. Entonces está bueno charlar así con la gente”.