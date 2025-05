CAPIP instó a tomar conciencia social de la gravedad y la magnitud de la crisis pesquera

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, participó del encuentro que se desarrolló este miércoles en Barcelona entre empresas con barcos de la flota congeladora tangonera.

La reunión se desarrolló en la Feria de Barcelona en el marco de la Seafood Expo Global y tuvo como objetivo analizar la actualidad del sector en un

contexto donde más de un centenar de barcos se encuentran amarrados. De la Fuente precisó, tras la realización del encuentro, que “llegamos a la ratificación que las condiciones no han cambiado, que hay un compromiso de tratar de impulsar y adaptar esas condiciones que hoy no son viables para el negocio del langostino, para el negocio de los congeladores”, indicó el titular de CAPIP.

“Hay sectores que siguen sin entender la gran problemática que tiene la pesca, que ya hizo perder dos meses de trabajo a las tripulaciones”, advirtió al tiempo de señalar, “que se pueden seguir perdiendo meses si no hay vocación de la dirigencia sindical de la marinería en recuperar la rentabilidad del negocio”, enfatizó.

Desde CAPIP instan a “tomar conciencia social de la gravedad de la crisis” y a “tomar dimensión de la magnitud del problema y las consecuencias que puede provocar”.

La convocatoria permitió que el amplio espectro del sector congelador considerara que se debe continuar con la tesitura de no iniciar la pesca en aguas nacionales hasta tanto se revisen los valores de producción con el que se liquidan los salarios a las tripulaciones.

“Hay una presentación pública que ya hicimos al Consejo Federal Pesquero y lo que marcamos fue que mientras no cambien esas condiciones, esto es inviable”, manifestó.

El presidente de la cámara empresaria de la Patagonia sostuvo que “esto no es una negociación. Buscamos un equilibrio para que el negocio sea rentable y sustentable en el tiempo, es lo que la actividad requiere para que sea viable para todos, para los marineros y para las empresas también”.

“Hay total coincidencia en las empresas de que hoy los barcos deben seguir amarrados, ratificando que las condiciones no han cambiado y creo que mientras no cambie eso, nadie va a tomar otra decisión”, concluyó.