Aseguran que el Galatasaray no le mandó flores a Wanda Nara y desató una nueva guerra con la China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez protagonizan un nuevo enfrentamiento generado por un regalo que el Galatasaray le habría enviado a ambas en el marco del Día de la Madre en Turquía. Ambas madres recibieron un especial ramo de rosas junto a una significante dedicatoria proveniente del club donde juega Mauro Icardi.

La primera en hacer alarde del regalo fue la ex Casi Ángeles, quien se mostró sonriente junto al ramo de rosas rojas y respondió a la dulce dedicatoria con un “Deseando volver”. En la tarjeta, el club le dio una cálida bienvenida a la familia del Galatasaray y la llamó una de las “madres más maravillosas del mundo”.

Minutos más tarde, Wanda publicó unas rosas blancas, junto a otros regalos y una tierna dedicatoria, agradeciéndole por estar presente en los partidos, darles suerte e informándole que “siempre será bienvenida” en el club.

Sin embargo, algunos medios internacionales señalan que los regalos que subió la empresaria no fueron enviados por el club de su ex pareja, sino que habría sido un regalo que se autoenvió.

“Información: Galatasaray no envió institucionalmente dicho kit a Wanda Nara” y “El artículo que Wanda Nara fotografió como regalo es producto de la caja de regalo que Wanda le envió a Icardi en 2023”, fueron algunos de los comentarios que comenzaron a circular por redes sociales.

Otros usuarios señalaron diferencias entre los regalos de ambas, inclusive en la tipografía de la dedicatoria y el color de las flores.

Cuando la noticia trascendió en medios turcos, se avistó el “Me Gusta” de la China Suárez en dichos posteos, lo que desató una nueva polémica entre ambas.