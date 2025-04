Un nuevo tiempo para el peronismo chubutense

En el marco de la agenda de encuentros que impulsa la conducción provincial del Partido Justicialista, se realizó en Lago Puelo un importante encuentro comarcal con la participación de compañeros y compañeras de Esquel, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Trevelin y Epuyén. La jornada formó parte de la agenda de trabajo que encabeza el presidente del PJ Chubut, Gustavo Fita, para fortalecer la organización en toda la provincia.

Con la convocatoria de dirigentes locales y provinciales, el presidente del PJ Chubut, Gustavo Fita, ratificó el compromiso de construir un partido con raíces populares y una mirada de futuro, escuchando las voces de cada localidad de la provincia. En línea con el encuentro realizado en la ciudad de Puerto Madryn, durante la jornada se planteó la necesidad de organizarse y generar un canal de información para que todo Chubut sepa el rol de peronismo.

Durante la reunión, los compañeros y compañeras manifestaron la importancia de sostener la organización territorial y de contar con mecanismos de participación que garanticen que el peronismo sea una herramienta de transformación real, con protagonismo colectivo, y no únicamente una representación dirigencial.

En ese marco, Gustavo Fita planteó :“Hoy visitamos la comarca, en el marco de una recorrida por toda nuestra querida cordillera, visitando a cada consejo de localidad del Partido Justicialista, como lo estamos haciendo en toda la provincia. No venimos con discursos armados ni con slogans vacíos. Venimos a hacer lo que hace falta: escuchar a todos y todas. A los que militan, a los que sueñan y también a los que hoy por una u otra razón, descreen del peronismo”.

Siguiendo con la agenda de trabajo, en El Hoyo se avanzó en el ordenamiento orgánico local, dejando conformada la mesa normalizadora del consejo de localidad, como parte de la estrategia de consolidar la estructura partidaria en cada rincón de Chubut.

“Refundar el peronismo no es repetir frases hechas. Refundar el peronismo es animarse a construir un proyecto nuevo, con raíz popular pero mirada de futuro. Un proyecto que nazca de la voz del pueblo, de cada localidad de Chubut. No venimos a imponer nada. Venimos a abrir los oídos y sobre todo, el corazón”, expresó Fita.

Durante la jornada en Lago Puelo, también se remarcó la importancia de construir una unidad auténtica, basada en la identidad y en la historia del movimiento. “Queremos construir unidad, sí. Pero no cualquier unidad. No una que se arme a costa de perder quiénes somos. El peronismo no puede ser sólo una herramienta electoral. El peronismo es identidad, es historia, es futuro y fundamentalmente es compromiso con los que menos tienen”, subrayó.

Participaron del encuentro comarcal integrantes de la Mesa del Consejo Provincial del PJ; y Tomás Montenegro, Mariana Bayón y Nancy Delgado, miembros de la Mesa del Congreso; la diputada provincial Norma Arbilla; el exintendente de Epuyén, Tony Reato; junto a Érica Pineda y Miguel Araneda.

Fita cerró la jornada con un mensaje a la militancia: “A las compañeras y compañeros quiero decirles que estamos organizando la esperanza. No refundamos sólo un partido. Estamos reconstruyendo una esperanza colectiva para todo Chubut. Una esperanza basada en la justicia social, en el trabajo digno, en la soberanía, en la igualdad y en el amor profundo por nuestro pueblo”.