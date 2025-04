Un funcionario de Trump aseguró que Argentina está negociando una reducción de aranceles con Estados Unidos

El representante comercial indicó que Argentina, Vietnam, India e Israel acompañarán la política de Trump flixibilizando sus propias restricciones comerciales.

En medio de los impactos de los aranceles recíprocos que impuso el presidente estadounidense Donald Trump, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Argentina está negociando una reducción de los impuestos.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, defendió los aranceles en una sesión con el Comité de Finanzas del Senado, y comentó que unos 50 países se acercaron para buscar una mejora.

“Argentina, Vietnam, India e Israel han sugerido que reducirán sus aranceles y barreras no arancelarias en consonancia con la política del presidente. Estos obviamente son movimientos bienvenidos”, dijo ante la pregunta de uno de los legisladores.

Greer señaló que “el persistente déficit comercial se ha gestado durante más de 30 años, y no se resolverá de la noche a la mañana”, pero que esta medida va “en la dirección correcta porque empezamos a negociar con estos países”.

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Argentina, uno de los planes ambiciosos del Gobierno de Javier Milei para mostrar más sintonía con Trump, comentó que “primero que nada estamos centrados en direccionar esta emergencia y los aranceles recíprocos para implementarlos apropiadamente”.

“Cualquier tipo de acuerdos comerciales con estos socios comerciales necesitan estar acompañados de reglas estrictas sobre terceros países. Lo que no quiero es una situación en la que estos países se encuentren usando una plataforma de exportaciones para incorporar contenidos y bienes de China u otros países de Asia donde tenemos un problema real con nuestro déficit”, explicó.

En ese sentido, el funcionario advirtió que “cualquier tipo de cambios en estos acuerdos se deben acompañar de cambios en las reglas de origen, para garantizar que los Estados Unidos y los trabajadores estadounidenses realmente se están beneficiando”.