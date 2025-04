Tini Stoessel se sinceró sobre su salud mental y contó qué significa para ella «Buenos Aires»

La cantante pop se emocionó al hablar del diagnóstico que recibió años atrás.

Tini Stoessel protagonizó un emocionante momento durante su presentación en La Peña de Morfi al hablar de su salud mental, su diagnóstico médico y qué significa para ella su canción «Buenos Aires».

«¿Cómo te manejás con eso de que incluso hasta lo imposible viene siendo posible?», le consulto Diego Leuco a la cantante.

«Hay que dejar que la vida también sorprenda. Intentar vivir lo mejor puedas, intentar ir cumpliendo las cosas, que si no se te cumplen ir por otro lado. Entender que las cosas que no salen forman parte de la vida, y son las que más te enseñan”, le contestó Tini.

La estrella pop se sinceró sobre la enfermedad que padece: «Hoy entiendo un montón de cosas a partir de que me diagnosticaron depresión, saber de qué se trataba, cómo entender ciertas situaciones que te pasan en momentos inesperados”.

Luego, detalló las “herramientas” emocionales que aprendió durante su juventud: “Entender cómo abarcar esas situaciones, qué hacer, a quién acudir, qué respiración hacer. Hay un montón de cosas de aprendizaje que empecé a tener a partir de eso. Pero a lo largo de mi vida, desde que tengo 14 años empecé a trabajar y hay un montón de herramientas profesionales y personales que fui involucrando a medida que fui creciendo”, cerró.

Previo a entonar las estrofas de su hit “Buenos Aires”, la cantante confesó como fue el proceso de creación de su emotiva canción donde se refiere a su casa.

“Yo creo que al final la casa de uno, donde nació uno, siempre va a ser mi lugar en el mundo y en su momento, por ciertas cosas que empezaron a suceder, me generó mucho pánico volver. Yo siempre, si estaba lejos, mi paz y mi tranquilidad era ‘estoy por volver a Buenos Aires, estoy por volver a casa, voy a ver a mi familia, voy a ver a mis amigas’ y se empezó a convertir en todo lo contrario», explicó sobre su canción.

“Literalmente, como arranca la canción como ‘ayer iba a hablar hoy y mañana, y ya lo cuento, y ya lo voy a decir, y ya lo voy a sacar para afuera’ y de repente llega un momento que decís, ¿cómo pasó el tiempo y me guardé todo esto adentro? Y termino explotando por todas partes”, detalló.

La artista confesó que Buenos Aires habla de una liberación entre sus pensamientos y poder superarlos: “Y hay que animarse a hablar, hay que animarse a contar, hay que animarse a levantar el teléfono, llamar a alguien que quieras, confiar en lo que te está pasando, confiar en que también todo en algún momento va a estar bien, pero guardártelo, guardártelo, inmortificarte, y que tu cabeza sola te siga hablando y te siga diciendo un montón de cosas, y sean buenas luchas con vos y con tu cabeza, y que no lo puedas frenar”.

“Llega un momento que eso termina explotando por algún lado, ¿viste? Y, bueno, Buenos Aires también habla un poco de eso. Llegué a tener miedo hasta de dormir en mi propia casa, porque mi cabeza era tan enemiga mía que yo no paraba de decirme cosas que no me dejaban ni nada”, cerró.