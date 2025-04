Romero: «Quien llegue al Congreso tiene que defender los intereses de los chubutenses»

Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut (PRO), cuyo mandato expira el próximo 10 de diciembre, se refirió al cierre de su gestión como legisladora y fue consultada sobre una posible candidatura a ser reelecta en los comicios de este año.

En diálogo con Clave Política, en AzM TV, la comodorense reconoció que no ve muchas posibilidades de una alianza entre su partido y el de Javier Milei: «No hubo nunca respuesta por parte del oficialismo nacional para conformar un frente común contra el kirchnerismo. No creo que podamos ir juntos, por lo menos en la mayoría de los distritos. En la provincia del Chubut, tampoco veo ninguna señal que me permita inferir eso, aunque tampoco tengo la bola de cristal«.

«Nuestro espacio viene trabajando y está muy enfocado en la gestión. Desde Chubut hicimos un trabajo importante en la Ley Bases, pudimos calar hondo en la Ley de Hidrocarburos. Pudimos frenar las modificaciones la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. Sería un gran cierre de gestión avanzar en el proyecto relacionado al hidrógeno verde», destacó.

Romero evitó dar precisiones sobre una posible candidatura a ser reelecta en su banca, pero dijo que la diputación «es una labor interesante, muy comprometida. No voy a hablar de quiénes van a ser o van a dejar de ser, porque realmente tiene que ver con un proyecto de provincia, y con que al momento de las elecciones lleguen los que están mejor preparados para representar ese proyecto«.

«Hay muchos que realmente acompañan como para poder tener ese lugar. Sí me parece muy importante que la persona que llegue al Congreso tenga claro que tiene que representar y defender los intereses de los chubutenses. Somos cinco diputados. Si no privilegiamos a nuestra provincia, es muy difícil», aseguró.