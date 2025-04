«Qué buena actriz»: la polémica reacción de Marcela Tauro al descargo de Lizy Tagliani

La conductora de Infama contó su verdad sobre su relación con la humorista.

En el marco de su primer programa de Infama, Marcela Tauro habló sobre su conflicto con Lizy Tagliani, a quien acusó de mensajear a su ex pareja cuando recién se habían separado, y reaccionó al descargo de la misma en La Peña de Morfi.

En su programa, Tauro reaccionó a las supuestas capturas de pantalla entre Tagliani y su ex pareja Martín Bisio que circularon durante el fin de semana, luego de que ella reviviera su conflicto con la conductora.

«Muestran un chat supuestamente de mi expareja con Lizy, pero no es ese. Ese chat corresponde a una charla con un abogado. Es de 2021, corresponde a un abogado mediático. Cuando yo el año pasado vomito lo que había pasado me llamó mucha gente. Entre ellos, este abogado. Me dijo ‘yo te creo, Marcela, porque a mí me pasó'», reveló.

«6 de agosto de 2023, me separo. 7 de agosto de 2023, fallece mi mamá. Yo estaba sola», agregó. «Él vive en Rosario. Se vino a acompañarme y ayudarme a elegir cochería, a elegir cajón y todo. Alguien que hace eso por uno, separado el día anterior, qué puedo decir más que agradecimiento», explicó.

«En septiembre, mi ex se va de viaje a Europa. Vuelve y decidimos encontrarnos en un hotel en Ezeiza. Y ahí es donde él, llegado de Europa, me dice: ‘me parece que tenés que saber esto’, ¿Por qué? Porque yo fui compañera de ella en la radio. Ya no trabajábamos juntas”, detalló sobre como se enteró.

Por último, confesó que la propia Lizy se hizo cargo: «Ella después lo reconoce. A mi no me dio el pésame, a él le escribió. Ella pensaba que estaba separada».

La reacción de Marcela Tauro al descargo de Lizy Tagliani

Al ver la respuesta completa de Lizy a las fuertes acusaciones de Viviana Canosa, la conductora de Infama soltó un irónico: “Qué buena actriz”.

“Hay algo que me acorde, ella dice ‘mi familia, mi esposo’… Esto ocurrió en el 2023, hacía tres meses que se había casado. Esto también hay que aclararlo. La gente tiene que analizar y ver porque los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día tienen otra pareja, qué se les va el amor de golpe”, lanzó.