Preocupación por la salud de Coti Sorokin

Coti Sorokin tuvo que suspender shows por un problema de salud, según explicó el cantante en sus redes sociales. «Estoy hace un par de días con un cuadro de Ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días», explicó el artista.

«Venía intentando no tener que cancelar ni posponer nada, pero quizás no me quede opción. Estoy bien, haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios», agregó.

Recientemente divorciado de Cande Tinelli, estaría atravesando en soledad su recuperación, con deseos de cumplir con la fecha que tiene prevista en Buenos Aires, para luego poder viajar a España.

«Contarles brevemente que estoy obligado a posponer todos los compromisos y viajes programados para estos días. Estoy bien. Tengo todos los estudios listos y el plan de tratamiento y recuperación en marcha», continuó explicando.

«Gracias por la paciencia y comprensión de toda la gente afectada de una u otra forma por mi receso de estos días, espero acabe pronto. Hoy (por el domingo) tenía previsto ir a cantar en La Peña de Morfi con toda mi banda. Esta noche debía viajar a España para el martes participar en un programa de TV que me encanta. Y el miércoles 30, con todo mi dolor, tendremos que reprogramar el concierto previsto en la Isla de la Palma, en Canarias, con todas las entradas vendidas. Amor eterno a la gente de Cadena Dial por el trabajo para este concierto. Pronto nos desquitamos más y mejor. Voy a cuidarme unos días para volver con más fuerza», cerró el músico.