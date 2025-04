¿Por qué L-Gante podía estar con Francesca e Isabella y la China Suárez no?: la respuesta de Wanda Nara

Wanda Nara reaccionó ante la polémica de este fin de semana por la revinculación de su ex pareja, Mauro Icardi, con sus dos hijas Francesca e Isabella. El encuentro debía ser “a solas” con su padre, pero el futbolista incumplió las órdenes del juez al estar presente su pareja, la China Suárez, lo que desencadenó que el Juez decidiera suspender la revinculación temporalmente.

Recién aterrizada en Ezeiza, la empresaria habló con las cámaras de LAM sobre lo sucedido mientras ella se encontraba grabando un videoclip en Brasil. Al ser consultada sobre por qué la pareja de Mauro Icardi no puede estar presente con sus hijas, y L-Gante si podía, Wanda diferenció ambos casos.

«Está en el expediente el por qué de cada situación. Mis hijas nunca estuvieron a solas con Elián, siempre hubo más gente, siempre estuve yo y otros nenes. Sí vivieron momentos a solas con una persona desconocida, que le causó mucho dolor a la familia, que le sigue causando dolor a mis hijos y la Justicia decidió que así fuese», justificó.

“Mi prioridad son mis hijos, siempre voy a cuidar el bienestar emocional de mis hijas”, remarcó ante la situación.

“A veces me cuesta creer, porque cuando llegaron y me contaron esta situación que vivieron este fin de semana, yo dije ‘No puede ser’. A mi me rompe las pelotas que mis hijas tengan que seguir pasando constantemente por situaciones traumáticas”, dijo al recordar su reacción al enterarse de la presencia de la China en la esperada revinculación.

La empresaria ironizó sobre la inasistencia de Icardi al acto escolar de su hija, mencionando que la mejor se había puesto una remera en honor a su padre para sorprenderlo: «El dolor de mi hija con la remerita. La persona que no quiero nombrar, que estaba en el audio escuchando cuando mis hijas lo invitan a un acto al papá y él hizo como que ‘no, mañana no puedo’. Está acá en el país, corriendo al lado de los carpinchos en Nordelta”.

Finalmente, Wanda sostuvo que prefiere creer que las conductas de su ex pareja son “para lastimarla” y no que es un mal padre: «Es gravísimo. Una persona normal en sus cabales esto no lo hace».