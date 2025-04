Peter Lanzani denunció que le robaron en Nequén

El actor pidió ayuda en sus redes sociales.

Peter Lanzani se encuentra trabajando en la provincia de Neuquén y pidió ayuda a los vecinos para recuperar un material importante que le sustrajeron en un robo.

“Hola amigos de Neuquén. Me robaron una mochila con mis discos rígidos con mucho material audiovisual. Si tienen alguna data o me pueden ayudar sería de gran utilidad. Gracias”, escribió el actor en una historia de Instagram.

La novia de Peter, Leila Ceballos, también escribió un posteo similar para pedir ayuda de los neuquinos para recuperar aunque sea parte del material.

“Amigos de Neuquén, nos robaron una mochila con todo el material audiovisual del viaje, los discos duros. Si alguien tiene alguna información o nos puede ayudar a recuperarla sería de mucha ayuda”, escribió la joven de 25 años.

Días atrás, Peter Lanzani fue detenido en Ushuaia por vandalizar la vía pública al realizar grafittis. “Tres sujetos fueron observados desde un móvil en prevención cuando realizaban pintadas en la fachada de un edificio de calle Piedrabuena 49, el ex local Imcofue. Allí fueron identificados como; Gastón Zieher de 26 años, Valentin Bovati de 27 y Juan Pedro Lanzani de 34, más conocido por su nombre artístico ‘Peter’”, contó el periodista Ángel de Brito, el pasado 21 de marzo.