Nación distinguió a Mirtha Legrand como «Personalidad Emérita de la Cultura»

Mirtha Legrand recibió el reconocimiento como Personalidad Emérita de la Cultura en un acto en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner) encabezado por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli y se presentó en su honor el espectáculo “Mirtha, el mito”, dirigido por José María Muscari.

Tras el cierre de la presentación, que tuvo lugar en el Auditorio Nacional, el Secretario de Cultura destacó: «Después de muchos años, llega este reconocimiento a la trayectoria de la señora Legrand, quien sin dudas es una parte fundamental de la cultura de nuestro país. Todavía me acuerdo de cuando me dijeron que no lo había recibido, no podía creer que nadie lo hubiera hecho. ¿Cómo es que después de todo lo que vimos nadie hubiese frenado para reconocer esta tremenda carrera? No lo dudé ni un minuto, no había nada que pensar y, finalmente, acá estamos hoy».

Por su parte, visiblemente emocionada, Mirtha señaló: «Qué homenaje tan lindo, nunca imaginé esto, no sé si lo merezco, es demasiado. Comencé a trabajar a los catorce años y no paré nunca. Todo lo que han visto es verdad, lo bueno y malo, realmente hoy no voy a dormir pensando en esto, todo estuvo fantástico y lo voy a recomendar a todo el mundo», agregó. Entre aplausos del público, la artista concluyó: «No tengo palabras para agradecer tanto amor, gracias a todos por venir a este lugar, el Palacio Libertad, que es un orgullo para todos los argentinos».