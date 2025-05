Más de 60 conductores fueron multados por alcoholemia positiva

La Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.156 vehículos y retiró a 63 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante, de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

En Madryn, los operativos estuvieron dispersos en diversos puntos de la ciudad. Durante los mismos se controlaron cerca de 250 vehículo y 50 motocicletas y se registraron 14 alcoholemias positivas y 6 retenciones vehículares por falta de documentación.

Rawson y Playa Unión

En el caso de la capital provincial, los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de fiscalización y prevención, se controlaron 649 vehículos, se practicaron 649 test de alcoholemia con siete casos positivos, se labraron 17 infracciones y no se retuvieron automóviles.

En uno de los procedimientos, se comprobó que un conductor circulaba alcoholizado con un índice de 2,53 grs./lts. Se procedió a retirarlo de circulación de inmediato y efectuar el acta de infracción correspondiente.

Trelew, Gaiman y Dolavon

En la ciudad de Trelew, los operativos de fiscalización se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.130 vehículos, a todos los conductores se les realizó test de alcoholemia detectando a 11 de ellos en estado de ebriedad. Se registraron 31 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron tres rodados.

Se comprobó que un conductor circulaba en estado de ebriedad con un índice de 0.52 grs./lts. En tal caso, se lo retuvo en el lugar y se le realizó la infracción.

En Gaiman, se controló un vehículo, se le realizó la alcoholemia al conductor, no se detectaron casos positivos, no se labraron infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

En Dolavon, se controlaron seis vehículos, se les practicaron los test de alcoholemia a los conductores, no hubo casos positivos, no se registraron infracciones ni se retuvo ningún automóvil.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia, en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 3.102 vehículos, se realizaron 1.958 test de alcoholemia, se detectó a 24 conductores en estado de ebriedad, se labraron 51 infracciones y no se retuvieron rodados.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 980 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 277 test de alcoholemia, se detectaron tres conductores alcoholizados, se labraron nueve infracciones y se retuvieron dos automóviles.

Esquel y Trevelin

En Esquel, se controlaron 652 vehículos, se realizaron 10 test de alcoholemia, se comprobó un caso positivo, se labraron nueve infracciones y no se retuvo ningún rodado.

En Trevelin, se controlaron 128 vehículos, se llevaron a cabo 70 test de alcoholemia, se registraron tres casos positivos, se efectuaron cinco infracciones y no se retuvieron automóviles.

En los operativos desarrollados el sábado, se detectó que un conductor circulaba alcoholizado con un índice de 1,57 grs./lts. En consecuencia, se lo retiró de circulación y se procedió a efectuar la infracción pertinente.

José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Tecka, Paso de Indios

En la localidad de José de San Martín, se controlaron 55 vehículos realizando 53 test de alcoholemia, no detectando ningún caso positivo.

En Gobernador Costa se verificaron 101 vehículos, se registraron 51 test de alcoholemia, no hubo casos positivos, no se labraron infracciones ni se retuvo ningún rodado.

En Río Pico, se controlaron 129 vehículos con 75 test de alcoholemia sin resultados positivos.

En tanto, en Tecka se controlaron 216 rodados y no se practicaron infracciones. En Paso de Indios, se controlaron siete vehículos tampoco se labraron infracciones ni se retuvo ningún automóvil.