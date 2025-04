Mar del Plata podría sumarse como otro destino de cruceros

A la par del cierre de la temporada de cruceros en Argentina, el segmento ya se puso en marcha para los próximos años. En este contexto, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, confirmó a través de su cuenta de X, la chance de sumar a Mar del Plata en la ruta de cruceros. “Mar del Plata, un paso para los cruceros que debería ser fundamental

entre Buenos Aires y Puerto Madryn”, comentó Scioli. Incluso, afirmó que hubo reuniones para llevar adelante el proyecto, con foco en la Base Naval como lugar a utilizar.

“Encuentro con el coordinador de productos turísticos del Improtur, Alejandro Carrancio, para avanzar con el objetivo de que los cruceros turísticos comiencen a parar en el puerto de Mar del Plata, que ya cuenta con la infraestructura de la Base Naval, pero necesita del dragado para

perfeccionar el acceso de los cruceros de turismo y el recalado”, expresó el funcionario.

Además, destacó que en caso de que este proyecto termine en buen puerto, podría sumarse a los nuevos números que terminó la Ciudad de Buenos Aires durante el último paso. “La Ciudad de Buenos Aires recibe por temporada más de 100 cruceros de turistas con más de 400.000 personas, y para esta temporada se espera un 10% más de arribos; por lo tanto, esto sería un

enorme impacto turístico para Mar del Plata”, afirmó.

Lo que vendrá

Alejandro Carrancio, diputado por la Libertad Avanza y uno de los gestores del proyecto, conversó con el medio especializado Mensajero y dejó en claro especificaciones de la propuesta para Mar del Plata. “Hablamos con algunas navieras que se mostraron interesados en tocar el puerto de Mar del Plata. Sería para barcos de menor porte con capacidad para 500 a 700 pasajeros que tienen proyección hacia la Antártida. Hay voluntad de todas las partes para que se realice”, expresó Carrancio.

Por otra parte, el diputado también confirmó las condiciones que le pusieron las empresas para hacer viable la propuesta. “Son varias cosas, entre ellas el dragado, dónde amarraría el barco, como así también varias cuestiones que las empresas están pidiendo. Nos tienen que terminar de dar todos los requerimientos para que nosotros vayamos viendo las posibilidades fácticas que hay de cumplir con lo que ellos nos piden”, cerró.

A pesar de que la palabra de Scioli trajo ilusión sobre incluir a Mar del Plata a la ruta de los cruceros, también se sobreentiende que es un trabajo a largo plazo. Sobre todo, porque uno de los temas centrales pasa por acondicionar el puerto de esa ciudad para permitir el ingreso del

segmento ABC1. No obstante, desde la ANPYN le afirmaron a Mensajero hay buena

expectativa por este tema.

“Tanto a Mar del Plata como a las empresas les interesa. Sin embargo, hay que tener diferentes puntos en buenas condiciones. Por ejemplo, conseguir el espacio y calado suficiente, como así también infraestructura portuaria adecuada”, le dijeron fuentes cercanas a la Agencia a este medio.

La opinión de las empresas sobre esta posibilidad

Teniendo en cuenta que sería la oportunidad de incluir un nuevo punto turístico para el sector, desde la Asociación de Líneas de Cruceros (CLIA) le afirmaron a Mensajero que todavía hay mucho trabajo por delante. Sumándose a la palabra de la ANPyN, el principal foco pasa en materia de infraestructura en el puerto de la ciudad.

“Nosotros no tuvimos ninguna propuesta. Estaría buenísimo conocerla un poco en detalle. Hay cuestiones privadas que tienen que ver con los costos que aún siguen sin resolverse y que son importantes para que la actividad pueda crecer en Argentina. Nos llamó la atención positivamente el posteo de Secretario y seguramente tendremos la oportunidad de conocerlo en

profundidad”, le afirmaron a Mensajero.

El proyecto crucerista en Mar del Plata que no funcionó

Debido a su importancia y ubicación, llevar este segmento a la ciudad turística siempre fue un objetivo central para el sector. Incluso, en la década pasada se intentó hacerlo realidad, pero quedó sin efecto en el camino. Iniciado en 2010 y culminado en 2013, se construyó una terminal

de cruceros, administrada por el Consorcio Público Escollera Norte, ubicada en una de las puntas del puerto.

Sin embargo, debido a las faltas de obras en el dragado y falta de inversiones, el proyecto quedó estancado. Asimismo, durante 2024, Axel Kicillof, gobernador de Provincia de Buenos Aires, fue quien le puso cierre final al proyecto, disolviendo por decreto el Consorcio. "No se

evidencia actividad alguna por parte del ente, cuyo objeto de origen no resulta posible de cumplir en dichas condiciones”, señaló el gobernador.

Cinco años después de la creación de la terminal, se volvió a especular con que Mar del Plata tenga su lugar para recibir a turistas por cruceros. La empresa Alteza Cruises fue una de las primeras en vender itinerarios con la ciudad como recalada con mini barcos como oferta central.

Sin embargo, no pudo iniciar sus operaciones, lo que llevó a quejas y reclamos de devolución de dinero por parte de pasajeros que ya habían comprado sus pasajes. (Fuente: Mensajero)