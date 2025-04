La CGT ratificó que mañana va a marchar junto a los jubilados «aunque haya protocolo antipiquetes»

El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), ratificó hoy que la central obrera “va a marchar” mañana junto a los jubilados al Congreso, independientemente del operativo de seguridad que se ponga en marcha por la Policía de la Ciudad o por fuerzas federales.

“Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo antipiquetes” enfatizó Argüello esta mañana en declaraciones al programa “Sin corbata”, que se emite por Radio Splendid.

El sindicalista, quien reemplazó en diciembre último a Pablo Moyano en el triunvirato que conduce la CGT, afirmó que intentar impedir la protesta social es “una locura”, y criticó a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

“La ministra de Seguridad no puede actuar en el ámbito de la Capital Federal, no está habilitada para poner todas las fuerzas represivas que acostumbra poner, porque en la Capital hay una fuerza para actuar”, dijo en alusión a la Policía de la Ciudad.

Argüello explicó que debido a esto la CGT impulsó un “recurso de amparo” presentado por el sindicato de Judiciales que conduce Julio Piumato, junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que lidera el dirigente Juan Grabois.

El recurso fue aceptado en un fallo del juez Roberto Gallardo y se encuentra apelado por el Gobierno de la Ciudad, que pidió su nulidad, al tiempo que el Ministerio que encabeza Bullrich presentó un pedido de juicio político contra el magistrado.

Argüello ironizó señalando que “ya sabemos quién es Patricia Bullrich tiene una larga historia”, y recalcó: “Me pregunto cómo puede seguir estando en un cargo, hace 40 años que vive del Estado”.

“Todos los días hay despidos, no solo en el Estado sino también en las empresas privadas”, aseveró, y enfatizó que desde el Gobierno nacional “están encaprichados en pisar los aumentos (de sueldos), como parte de una política de salarios a la baja”.

El gremialista camionero sostuvo que “el Presidente no entra en razones y esto se va a profundizar, porque estamos en una situación muy difícil y el que siempre paga las consecuencias es el pueblo”, subrayó.