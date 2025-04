Islandia otra vez canceló la temporada de caza de ballena

La caza de ballenas en Islandia no es una actividad prohibida, sino regulada, con determinadas condiciones. Recientemente, la mayor empresa ballenera del país, Hvalur hf., comunicó que no cazará esta temporada. Se trata del segundo año consecutivo que la empresa toma esta decisión para la temporada de verano.

Si bien Hvalur no es la única empresa ballenera de Islandia, es la más importante, ya que tiene permiso para cazar 200 rorcuales comunes esta temporada. Sin embargo, su director general, Kristján Loftsson, explicó que su personal fue informado de la decisión, que tomaron debido a la situación económica mundial. “Dada la situación económica actual, Hvalur HF no ve otra opción que permanecer atracado y esperar a que lleguen días mejores. La situación se reevaluará el año que viene”, declaró Loftsson a los medios locales.

Razones económicas, no morales

Afirmó que la situación económica en Japón (donde la compañía vende casi todos sus productos), así como la inflación, llegaron a un punto en el que la caza de ballenas ya no es económicamente viable.

“La evolución de los precios de los productos en nuestro principal mercado, Japón, ha sido desfavorable últimamente y está empeorando”, remarcó.

El año pasado tampoco se cazaron ballenas. En este caso, se trató de una maniobra más bien política, ya que, Svandís Svavarsdóttir, entonces ministra de Agricultura y Pesca de los Verdes de Izquierda, expidió el permiso de la temporada solo un día antes de su inicio.

En ese sentido, la empresa señaló que la emisión tardía hizo imposible que planificaran y ejecutaran adecuadamente sus operaciones en 2024.

La caza de ballenas sigue siendo un tema de debate y polémicas en Islandia, con la opinión pública dividida sobre si apoyan o no la práctica.

Países que permiten la caza de ballenas

Actualmente, Islandia, Noruega y Japón son los únicos países que siguen permitiendo la controvertida práctica de la caza de ballenas.

La temporada de caza de ballenas en Islandia suele ir de mediados de junio a septiembre. Sin embargo, en los últimos años, los balleneros islandeses han tenido problemas para cumplir sus cuotas.

Japón justificó la caza de ballenas bajo el pretexto de la “investigación científica”, entre otros puntos culturales y alimenticios. Después de retirarse de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena en 2018, el país reanudó la caza comercial. En sus aguas territoriales, está permitida la caza de tres especies de ballenas, incluyendo el rorcual boreal y el rorcual aliblanco.

Demanda y Críticas

La carne de ballena, que alcanzó su pico de consumo después de la Segunda Guerra Mundial, se considera hoy un platillo de lujo en Japón. Sin embargo, el interés y la demanda bajaron drásticamente.

Según el Ministerio de Pesca, se consumen entre 1000 y 2000 toneladas de carne de ballena anualmente, comparado con más de 230.000 toneladas en la década de 1960.

Además, el japonés medio solo consume 40 gramos anuales. Su caída coincide con un retroceso del pescado en la dieta nacional: Japón consume hoy 24 kilos de pez per cápita, frente a los 31 de carne.