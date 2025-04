Fuerte cruce entre Eugenia y Selva en Gran Hermano

Durante la 17° gala de eliminación de este domingo en Gran Hermano, la casa presenció un fuerte cruce entre las participantes Eugenia Ruiz y Selva Pérez Carvalho, quienes fueron las últimas en ingresar al reality.

El desacuerdo se generó durante una de las últimas visitas de Santiago del Moro a la casa para anunciar quienes bajaban de la placa positiva, y fue allí cuando el conductor le pregunto a los participantes que hablen sobre el último conflicto generado por los cigarrillos.

La palabra la tomó la santiagueña, quien apuntó con todo a la uruguaya: «Una insoportable, una cizañera, una embustera, no se hace cargo, hace que se sincericiden los otros y ella no es sincera con sus cosas. Es mentirosa».

A lo que Selva, entre risas, intentó bajar las fuertes palabras que su compañera le decía: “Se está mirando al espejo y está diciendo todo lo que es ella, me encanta, adoro”.

«Siete años más que yo tiene Selva, parece mi hija, te juro», volvió a disparar Eugenia. «La que eligió nuevos rumbos es ella», le contestó la rubia.

«Es caprichosa, quiere llamar la atención todo el tiempo. Me hablan a mí y ella tiene que hablar por atrás, interrumpe todo el tiempo. No sé qué problema tiene. De chiquita, no sé, no le daban bola», continuó la santiagueña.

Del Moro interrumpió para intentar bajar el tono a la discusión: «Ustedes eran de las nuevas y estaban muy unidas en un momento». «Seee, unidas, pero yo sabía que era insoportable», contestó Eugenia.

«Yo me quedo muy tranquila porque todo se ve», cerró Selva, dando fin a la discusión.