«Está celoso»: Benjamín Vicuña estaría enfrentando una crisis en su relación por su enojo con la China Suárez

Viviana Canosa develó una supuesta interna entre la ex pareja de actores.

Tras la polémica revelación de Ana Rosenfeld sobre una supuesta relación cordial entre Benjamín Vicuña y Wanda Nara en el programa de Viviana Canosa, la conductora reveló una interna entre la relación del actor chileno y su ex pareja, Eugenia “La China” Suárez por su relación con Mauro Icardi.

Después de que el actor negara cualquier tipo de relación con la empresaria, Viviana Canosa compartió información sobre el vínculo que mantiene con su ex pareja: “Vicuña está celoso, más allá de que hoy discutió con Rosenfeld, parece que hay un tema bastante complicado. Está muy celoso desde el día cero porque siente que la China se fue con un tipo más joven, lindo y millonario”.

Y sumo que sus problemas con la China Suárez, le estarían trayendo problemas con su actual pareja: “Él está de novio con Anita Espasandín, parece que está muy enojada también. Vicuña tiene otro problema porque el ex marido y la familia de esta chica le dicen que ella se ocupa más de los hijos de Benjamín que de los propios”.