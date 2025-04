El video de Wanda intentando entrar en una prenda talle XS

Su hermana Zaira la tuvo que asistir para que pudiera ponerse una faja, luego de su operación.Cuando Wanda Nara pensó que sus hijas se irían a pasar 15 días con Mauro Icardi, decidió pasar por el quirófano para hacerse unos retoques estéticos. Si bien dijo que aprovechó un tema médico para hacerse unos retoques, no quedó muy claro qué fue todo lo que se hizo, aunque se la pudo ver usando una faja.La conductora finalmente se quedó con sus dos hijas y contó con la ayuda de su madre y de su hermana para cuidar de las menores y para asistirla con la recuperación.Zaira fue quien la ayudó a ponerse una faja que era muy pequeña y parecía no cerrarle. Entre risas, Wanda comentó: «Yo no abandono el XS».“Qué dura es la vida XS”, escribió en otra de las publicaciones que posteó en Instagram.