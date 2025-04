El padre de Pablo Grillo afirmó que su hijo “podría salir de terapia”

Fabián Grillo, el padre de Pablo, el fotógrafo que continúa internado en el Hospital Ramos Mejía luego de haber recibido el impacto de un proyectil de gas en el cráneo, afirmó que su hijo “podría salir de terapia” y que, por el momento, el Gobierno Nacional continúa sin comunicarse con ellos.

En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, Grillo declaró que este domingo pudieron ver a Pablo y que recibieron “el mejor parte posible” debido a que “no hay novedad” y que el joven “no se agravó”.

“Eso indica que, en cualquier momento, podría salir de terapia. Por lo que hablamos con los especialistas, es alta la posibilidad de que vuelva a tener la misma vida que tenía antes del incidente. No podría ponerle un número, pero cuando hablamos con la gente que le hace la rehabilitación, que fue una reunión muy interesante, nos dijeron que la posibilidad de evolución es muy positiva. Lo que sí, seguramente, de acá a unos meses le tendrán que poner la prótesis, porque le falta casi todo el cráneo. Eso lo va a condicionar por un tiempo, pero más adelante podrá ser una vida relativamente normal”, expresó Grillo.

Al ser consultado si en todo este tiempo, desde el 12 de marzo hasta hoy, alguien del Gobierno Nacional se comunicó con ellos, remarcó que “absolutamente nadie, en ningún momento” lo hizo, pero que “suponen, creen e intuyen” que “tienen alguna comunicación con alguien del hospital”.

Por otra parte, Noticias Argentinas tuvo la posibilidad de acceder a las últimas novedades de la causa judicial, en la que la familia de Pablo Grillo es querellante, y la última solicitud que hizo la defensa fue el pasado 23 de abril, donde el juzgado le solicitó al Ministerio de Seguridad Nacional “que se remitan los listados y/o nóminas de las personas” que se encontraban en el lugar, con nombres, apellidos, jerarquías y cargos, y que se adjunten “copias de los audios crudos de las modulaciones radiales” que hubo entre el personal de las fuerzas de seguridad federales y los funcionarios que estaban al tanto de la situación.

Además, se le pidió a la cartera comandada por Patricia Bullrich que informe “cuáles fueron las directivas impartidas con relación a los procedimientos que fueran desplegados por las fuerzas de seguridad”, particularmente sobre las órdenes que “autorizaron el uso de armas menos letales”.

“Esperamos que se haga justicia y eso implica al autor material y a los autores intelectuales. Hoy por hoy vamos por el que actuó, porque lo que está demostrado ya fue transmitido prácticamente en vivo, pero a partir de ahí también los mandos y los autores políticos de este hecho. Por otra parte, no me canso de agradecer el amor que estamos recibiendo de todo el mundo y sobre todo a todo al hospital público que es una institución de los mejores que tenemos en el país y que la tenemos que defender a muerte”, concluyó.