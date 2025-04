El padre de Germán y Sebastián Kiczka aseguró que sus hijos son «inocentes»

Este miércoles se conoce el veredicto y sus padres se encuentran presentes en la sala.

Leonardo Kiczka, el padre de Germán y Sebastián, señaló hoy que sus hijos son «inocentes» y opinó que el juicio es una «persecución política».

En diálogo con la prensa, Leonardo afirmó que el ex diputado del partido Activar era el único opositor a la fuerza oficialista que gobierna la provincia.

«Mi hijo votó en contra del glisofato porque sabía el desastre que iba a generar en Misiones. A los otros dirigentes políticos no les importa la cuestión ambiental», sostuvo el padre de los acusados.

«Para presentar el proyecto en contra del glisofato, mi hijo recorrió los campos y charló con los productores. No es que se le ocurrió», agregó el hombre.

En el caso de Sebastián, Leonardo resaltó que, en caso de ser condenado, «debería recibir tratamiento con una profesional» dado que es adicto a las drogas y alcohol.

En este sentido, Leonardo consideró que es inocente: «Él antes tenía un gimnasio y se le acercaban las mujeres porque era pintón y simpático. Apenas le tocó la cola a una chica y nada más. Solo por eso pueden acusarlo».

Con respecto al material de abuso sexual infantil, insistió en que «no hay nada»: «Es todo mentira».

«Germán se condenó solo cuando asumió la banca en la Cámara de Representantes porque es el único opositor al señor feudal que gobierna la provincia», añadió, mientras que explicó: «Acá en Misiones no hay voto negativo, hay afirmación y abstención. Eso no es democrático».

Sin embargo, consideró que si son hallados culpables, en cuatro meses podrían salir porque hace ocho que están detenidos: «Sí reciben cuatro años, en poco tiempo salen».