El mundo despidió a Francisco

El funeral del papa Francisco se celebró este sábado en el Vaticano. Fue enterrado en Santa María la Mayor, según su voluntad, en una ceremonia austera.

Más de 250.000 fieles , personalidades religiosas y políticas se congregaron el sábado en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para presentar sus respetos al fallecido Papa Francisco, quien falleció a principios de esta semana a la edad de 88 años.

El funeral del Papa fue una de las mayores reuniones de líderes mundiales de los últimos años . Asistieron un total de 130 delegaciones, incluyendo presidentes y monarcas reinantes. El presidente argentino Javier Milei, el príncipe Guillermo del Reino Unido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski estuvieron entre los invitados más destacados.

Una multitud de dolientes, incluyendo multitud de jóvenes y peregrinos de Indonesia, Estados Unidos, Filipinas y Francia, se congregaron en la Plaza de San Pedro durante la noche, un testimonio del gran atractivo del Papa Francisco . Algunos de sus partidarios más liberales creen que no fue lo suficientemente reformista , pero otros afirman que ha dejado un legado progresista, transformando la Iglesia Católica para sus 1.400 millones de fieles.

El funeral

El servicio comenzó en la Basílica de San Pedro poco después de las 10 a. m. hora local (4 a. m. ET) y duró poco más de dos horas.

El cardenal Giovanni Battista Re, una de las figuras más importantes de la Iglesia católica, ofició el servicio. En su sermón, elogió la capacidad de Francisco para dirigir con “un corazón abierto hacia todos”.

El decano del Colegio Cardenalicio, incluyó una frase en su homilía para el papa Francisco que podría interpretarse como una referencia a las duras críticas del difunto pontífice al presidente estadounidense Donald Trump.

“‘Construir puentes, no muros’ fue una exhortación (de Francisco) repetida muchas veces, y su servicio de fe como sucesor del apóstol Pedro siempre estuvo vinculado al servicio a la humanidad en todas sus dimensiones”, dijo Re casi al final de la homilía, con Trump entre el público, repleto de líderes mundiales, que escuchaba.

Como dijo Re, Francisco se pronunció en contra de los muros en varias ocasiones, calificando los planes de Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México de “no cristianos” en febrero de 2016.

“Quien solo piensa en construir muros, dondequiera que estén, y no en construir puentes, no es cristiano. Esto no es el evangelio”, declaró Francisco a los periodistas que le pidieron su opinión sobre las propuestas de Trump para detener la inmigración ilegal a Estados Unidos.

Más tarde ese año, dos días antes de las elecciones estadounidenses que llevaron a Trump a la presidencia, Francisco advirtió contra los “muros sociales” y los “falsos profetas” que alimentan el miedo y la intolerancia en la política.

En enero de 2019, durante una visita a Panamá, el difunto pontífice dijo a miles de católicos reunidos para verlo que “quienes construyen muros siembran miedo” y “dividen a la gente”.

Unos meses después, Francisco afirmó que “quienes construyen muros se convertirán en prisioneros de los muros que construyen… esto es historia”.