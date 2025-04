El MPF se alía con una empresa clave para combatir las ciberestafas

En el Marco del Convenio celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y COELSA (Compensadora Electrónica S.A.), el Procurador General Adjunto Dr. Matías Forment junto a la Fiscal Jefa de Esquel Dra. María Bottini y el Fiscal Martin Robertson, mantuvieron una reunión con autoridades de la empresa en su sede de CABA.

Las estafas realizadas a través de medios electrónicos, conocidas como ciberestafas o ciberdelitos, son una de las modalidades delictivas que más crecimiento ha presentado en los últimos años, afectando a gran cantidad de personas. El Ministerio Público Fiscal de Chubut ha concretado alianzas con distintas entidades nacionales e internacionales, para facilitar su cooperación en las investigaciones de estos delitos.

Son hechos que no se consuman en un lugar geográfico en particular, más allá de donde está situada la víctima y desde donde opera el victimario, sino que se concretan a través de billeteras virtuales, redes sociales, bancos en línea, etc. Para establecer la ruta del dinero, la precedencia del estafador e incluso para frenar el tráfico del dinero obtenido en la estafa, es fundamental contar con alianzas con entidades como COELSA.

COELSA es la empresa responsable de procesar las transacciones electrónicas entre entidades financieras, de ahí su importancia para la Fiscalía.

Además de los acuerdos de cooperación en investigaciones, se conversó sobre la realización de capacitaciones conjuntas, destinadas a la prevención.