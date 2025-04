El Congreso impulsa un nuevo feriado turístico

En el Congreso Nacional avanza una propuesta que busca declarar un nuevo feriado con fines turísticos. La propuesta solicita formalmente al Poder Ejecutivo que declare como feriado turístico un día hábil próximo al 12 de octubre, fecha que conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, conforme a lo establecido por la Ley N° 27.399 de Feriados Nacionales y Fines de Semana Largos.

La intención es que el feriado, al ser trasladable, se articule de modo que genere un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo doméstico, especialmente en las regiones que se preparan con eventos y celebraciones durante esa época del año.

Razones

Según los autores del proyecto, entre ellos Ana María Ianni, Gabriela Pedrali, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, entre otros, la iniciativa se enmarca en la urgente necesidad de brindar herramientas para la promoción del turismo interno, un sector duramente afectado por el contexto económico actual.

El texto destaca que los feriados turísticos son un motor clave para el desarrollo regional, ya que movilizan a millones de personas y generan un alto impacto en hotelería, gastronomía, transporte, actividades culturales y comerciales. Se mencionan cifras de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) que indican que los fines de semana largos representan niveles de consumo superiores al promedio en los sectores turísticos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es transformar el feriado en un día de descanso efectivo. Los impulsores del proyecto critican el uso del término “día no laborable”, ya que bajo esta figura, el empleador puede optar por mantener la jornada laboral y abonar salario simple, tal como lo establece el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esto implica una limitación real para que miles de trabajadores y trabajadoras puedan hacer uso del fin de semana largo, ya que no todos los sectores acceden al beneficio del descanso.

Desde el último fin de semana largo del invierno hasta noviembre, se registra un vacío de más de tres meses sin feriados turísticos, lo que representa un problema serio para la actividad turística que depende en gran parte del movimiento estacional. Octubre, además, es un mes de transición con condiciones climáticas favorables y una nutrida agenda de fiestas populares en distintos puntos del país.

La propuesta también menciona que en muchas provincias argentinas, el fin de semana del 12 de octubre coincide con celebraciones populares que fortalecen la identidad cultural y promueven el turismo de cercanía. Contar con un feriado turístico potenciaría la asistencia a estos eventos, beneficiando a prestadores de servicios, artesanos, productores locales y a las comunidades anfitrionas.