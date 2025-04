Ebene consideró que “no hay fundamentos sólidos” para avanzar con el juicio político a Alarcón

El presidente del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, Martín Ebene, se refirió al pedido de juicio político contra el concejal Samuel Alarcón, impulsado por un grupo de vecinos ligados al partido Liberar que cuestionaron su voto favorable en la última recomposición tarifaria del transporte público Ceferino del Sur. Además, sostuvo que la solicitud “no tiene mucho asidero” y sugirió que responde a conflictos internos dentro del espacio político del edil.

El planteo del partido se fundamenta en la supuesta existencia de un conflicto de intereses, sin embargo, Ebene aclaró que el concejal se encuentra en uso de licencia desde que asumió su banca en diciembre pasado. “Esgrimen un posible conflicto de intereses entre ese voto, el cual terminó arrojando un resultado positivo, y lo que ellos estiman que es su función como concejal”, explicó.

El titular del cuerpo legislativo local enfatizó que la nota presentada hace referencia tanto al proceso de juicio político como a la posibilidad de sanciones administrativas, lo que obliga al Concejo a tratar el asunto según lo estipulado en la Carta Orgánica municipal. “Toda presentación o solicitud de juicio político o sanción corresponde que siga su curso. En principio, debe ir a la Comisión de Gobierno, donde se analiza cualquier tipo de sanción a sus integrantes”, detalló.

Sin embargo, Ebene relativizó la solidez del planteo al señalar que existen antecedentes de concejales que han votado normativas que afectan a sectores con los que están vinculados. “Por ejemplo, el concejal Herrero es empleado de la cooperativa, hay concejales que son socios de clubes sobre los cuales se han tratado temas, hay concejales que son empleados municipales y aquí también se trata el Estatuto del Empleado Municipal. Todos los concejales son vecinos de Madryn y también se trata la tarifa, los impuestos y la declaración de utilidad pública de obras que alcanzan a determinados frentistas, donde en algunos casos también son los mismos concejales”, argumentó.

El presidente del Concejo también cuestionó la intencionalidad de la presentación, sugiriendo que se trata de un conflicto interno dentro del espacio político de Alarcón. “La misma nota plantea una cuestión interna de un sector partidario que no ha resuelto bien su representación en la banca, de acuerdo con los intereses de algunos afiliados que están haciendo este planteo. Creo que correspondería que lo resuelvan en otro ámbito”, opinó.

Consultado sobre los tiempos del proceso, Ebene explicó que no existe un plazo determinado para que la Comisión de Gobierno se expida. “Es un proceso similar a un proceso judicial, donde atraviesa distintas instancias y en el interín está la instancia de investigación, que puede extenderse por el tiempo que la misma comisión lo considere pertinente”, precisó.

Finalmente, el presidente del Concejo dejó en claro que el pedido de juicio político no impide que Alarcón continúe ejerciendo su función. “Imagínense si bastara con una nota de cualquier vecino para que, aunque sea provisoriamente, un concejal no cumpla con sus funciones. No sesionaríamos nunca”, concluyó.