Dillom, otra vez viral: escándalo en México por una canción con Six Sex

El cantante argentino Dylan León Masa, más conocido como Dillom, protagonizó un escandaloso momento en México al realizar una sensual presentación de “Tócame”, su colaboración con Six Sex, en el festival Tecate Pa’l Norte. Las imágenes de ambos en el escenario se viralizaron en redes sociales.

Six Sex se sumó a Dillom e incendio el escenario mexicano con una caliente presentación que incluyó un baile sensual con poca ropa de la cantante al artista nominado al Grammy Latino, mientras los presentes entonaban su canción.

Francisca Agustina Cuello, conocida artísticamente como Six Sex, saltó a la fama por su estilo musical único que mezcla la cultura rave, fiesta y sexo, con sonidos que van desde el pop hasta la electrónica. Ambos artistas estrenaron su colaboración el 10 de marzo y su videoclip se volvió viral por el contenido erótico de la letra.