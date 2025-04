Continúa la búsqueda de Delfina, la niña desaparecida en Bahía Blanca tras el temporal

La búsqueda de la niña Delfina Hecker en Bahía Blanca continúa a un mes del temporal fatal y un día después de que se confirmara que encontraron el cuerpo de su hermana Pilar a casi 40 kilómetros de donde fue vista por última vez.

Juan Pablo Fernández, Fiscal General de la ciudad, habló con radio Splendid AM990 y dio detalles sobre la búsqueda de la pequeña y el hallazgo de Pilar.

La mayor de las hermanas fue encontrada este domingo “en función de un nuevo rastrillaje que había dispuesto el día sábado la agente fiscal del caso, Marina Lara, en la zona de Baterías, sobre la playa”.

En este sentido, contó que personal de la Armada Argentina llevó a cabo el operativo a pie: “El sábado no encontraron nada y el domingo continuaron y fue cerca de las once de la mañana cuando se produjo el hallazgo del cuerpo de Pilar”.

Respecto a la distancia que hay entre la zona de Baterías con Daniel Cerri, lugar donde vivían las niñas, el fiscal detalló: “Son 40 kilómetros en línea recta de donde las aguas se las llevaron”.

Para Fernández hubo varios factores que llevaron a que Pilar aparezca tan lejos: “Por un lado puede ser el desplazamiento de las aguas hacia el mar y también las mareas”.

El fiscal también fue consultado sobre cómo lograron identificar que se trataba de una de las hermanas Hecker: “Fue por el reconocimiento de la ropa y algún artículo que tenía en el cuerpo, porque por las características físicas y el rostro no son perfectamente identificables en estos casos”.

En medio del triste escenario, Fernández destacó que continúa la labor para encontrar a Delfina en la misma zona: “En estos momentos es la única persona desaparecida. Queremos poder darles la tranquilidad espiritual a los padres del hallazgo y que puedan hacer el duelo correspondiente”.