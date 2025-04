China está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre temas económicos y comerciales

Lo aseguró este un portavoz del Ministerio de Comercio cuando se le preguntó sobre los planes de reunión entre las partes.

China está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre importantes asuntos económicos y comerciales y a resolver las preocupaciones de cada parte a través de diálogos y consultas en igualdad, aseguró este jueves un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático.

He Yadong, vocero de la cartera, formuló estas declaraciones en una conferencia de prensa cuando se le preguntó sobre los planes de reunión entre los equipos económicos y comerciales de China y Estados Unidos.

El 26 de marzo, He Lifeng, vice primer ministro chino y responsable para los asuntos económicos y comerciales China-Estados Unidos, sostuvo conversaciones por video con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a solicitud de la parte estadounidense, recordó el vocero.

Los departamentos de economía y comercio de ambos países mantuvieron la comunicación, agregó He.

El reproche de Pekín

Pero también China instó a Estados Unidos a corregir la injusta imposición de los «aranceles recíprocos» y a abordar las diferencias económicas y comerciales con Pekín y otros a través de negociaciones equitativas, respetuosas y mutuamente beneficiosas, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun.

Guo formuló estas declaraciones en una rueda de prensa regular en respuesta a una pregunta sobre el anuncio de Washington de la imposición de «aranceles recíprocos» a sus principales socios comerciales.

Bajo el pretexto de la «reciprocidad», Estados Unidos impuso aranceles adicionales a las exportaciones de China y otros países, lo que viola gravemente las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio y socava gravemente el sistema multilateral de comercio basado en reglas, apuntó Guo.

«La parte china se opone firmemente a esto y tomará las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente sus derechos e intereses legítimos», aseguró el portavoz.

Y reiteró que no hay ganador en una guerra comercial o arancelaria, y que el proteccionismo no ofrece ninguna solución, según informes de la agencia de noticias Xinhua.

Gestiones de China ante la UE

China y la Unión Europea (UE) acordaron reanudar sin demora sus negociaciones sobre un plan de compromiso de precios en relación con la investigación antisubvenciones a los vehículos eléctricos chinos, informó en Pekín el Ministerio de Comercio. Las declaraciones fueron formuladas en una conferencia de prensa por el portavoz del ministerio, He Yadong.

He señaló que la reanudación de las conversaciones forma parte de los esfuerzos que buscan fomentar un entorno estable para la inversión.

Asimismo, procuran la colaboración industrial entre empresas chinas y de la UE.