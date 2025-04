Aseguran que le retuvieron la licencia de conducir a Luis Majul: “No pasó el análisis psicológico»

En medio de un programa cargado de información actual, la periodista Nancy Pazos sorprendió a la audiencia con una información insólita. Según su fuente, Luis Majul habría tenido problemas al renovar su licencia de conducir al no pasar el examen psicológico requerido.

La panelista de C5N reveló que el conductor de La Nación + se presentó en la sede central de Automóvil Club Argentino (ACA), ubicado en el barrio de Villa Soldati, para realizar los trámites de renovación de la licencia de conducir el pasado miércoles 23 de abril.

“Un periodista fue a renovar la licencia de conducir a la sede del ACA y fue retenido, porque no pasó el análisis psicológico”, informó Pazos en Duro de Domar.

Según la información de la panelista, el periodista fue atendido por «una de las mejores profesionales» de la salud y que, tras el resultado, Majul habría pedido una segunda opinión de parte de un abogado: “Este periodista se negó a firmar y dijo que antes quería hablar con su abogado, porque no podía ser que por unos dibujitos lo retengan”.

«Al día siguiente, después de quejarse, le dieron de baja el trámite con la retención en psicología y le volvieron a iniciar el trámite», reveló la conductora de Radio 10, explicando que luego Majul pudo llevarse la licencia.

«¿Todo esto es cierto, Luis Majul? Te pregunto a vos», disparó al finalizar su segmento.