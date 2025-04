Acorralado por la denuncia de corrupción, Marcelo Moretti anunció que se aleja de San Lorenzo

En medio del escándalo, no pasaron muchas horas entre que el dirigente aseguró que no iba a renunciar y se tomara una licencia.

Luego de que se viralizara un video en el que se lo ve recibiendo una suma de dinero en efectivo presuntamente vinculada a la inclusión de un juvenil, el presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, finalmente anunció que se aleja del club.

Si bien un rato antes, en TyC Sports, el dirigente que aseguró ser víctima de “una cama” sostuvo que no iba a renunciar, finalmente decidió tomarse licencia.

Así lo anunció el propio Moretti este martes por la noche en redes sociales, en un comunicado en el que dijo alejarse del “Ciclón” para que “la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia”.

“Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, anunció el dirigente.

El ahora presidente del “Ciclón” en licencia también indicó que se presentará “tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club”.