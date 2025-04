Abrió la convocatoria para artistas al 112.° Salón Nacional de Artes Visuales

Desde el pasado lunes 14 de abril y hasta el domingo 11 de mayo, estará abierta la inscripción para los artistas que quieran participar del Salón Nacional de Artes Visuales, un certamen que se realiza desde 1911 y premia las obras más representativas del arte contemporáneo argentino, compuesto por el Premio Salón Nacional de Artes Visuales y el Premio Nacional a la Trayectoria Artística.

Premio Salón Nacional de Artes Visuales

La propuesta está destinada a artistas y colectivos de artistas, argentinos o extranjeros, mayores de 18 años, con dos años o más de residencia legal en la República Argentina.

Los artistas interesados deberán ingresar al Registro Federal de Cultura; si no se encuentran registrados deberán registrarse previamente. Ingresar en las convocatorias y seleccionar Premio Salón Nacional de Artes Visuales o Premio Nacional a la Trayectoria Artística.Completar el formulario de inscripción con los datos y documentación solicitada.

Esta edición tiene la novedad de incorporar la categoría Diseño que se suma a Artes del Fuego, Dibujo, Escultura,Fotografía, Gráfica, Instalaciones y Medios Alternativos, Pintura, Textil y Espacio no Disciplinario, a través del reglamento del 112.° SNAV.

La categoría Diseño incluye objetos funcionales de origen industrial o artesanal que, por su particular conjunción de atributos estéticos y utilitarios, mejoran y embellecen los entornos cotidianos y representan un aporte a la cultura material del país. La incorporación de la categoría Diseño se enmarca en la tradición del SNAV que, a partir de su segunda edición acontecida en 1913, incluyó entre sus secciones principales a Arquitectura y Artes Decorativas.

Los Premios Salón Nacional de Artes Visuales distinguen a las tres mejores obras del conjunto de categorías, que se denominan premios adquisición, ya que pasan a formar parte de la colección de arte del Palais de Glace. La primera mejor obra, Premio Presidencia de la Nación, se premia con $3.000.000 de pesos, la segunda con $2.000.000 y la tercera con $1.500.000. Por otra parte, se otorgan 30 premios no adquisición (por categorías artísticas): 10 primeros premios de $1.000.000 cada uno, 10 segundos premios de $800.000 cada uno y 10 terceros premios de $600.000 cada uno.

Premio Nacional a la Trayectoria Artística

El Premio Nacional a la Trayectoria Artística reconoce la trayectoria de hasta ocho artistas vivos, argentinos nativos o naturalizados, mayores de 60 años, quienes reciben una pensión vitalicia, equivalente a cinco jubilaciones mínimas, y donan al Estado Nacional una obra significativa de su producción, que pasa a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

El equipo de jurados, que forman parte del Premio Salón Nacional de Artes Visuales, está conformados por un jurado de preselección regional (siete miembros, elegidos por los artistas entre quienes se postulen), un jurado de selección y premiación (cinco miembros, de los cuales dos son elegidos por los artistas y tres por la Secretaría de Cultura de la Nación)

Los Premios Trayectoria, por otro lado, cuentan con un jurado de 7 miembros, 2 representantes del MNBA y 5 son designados por la Secretaría de Cultura de la Nación (1 especialista en arte argentino y 4 elegidos de la lista de postulantes)

Más información sobre la Convocatoria a la 112.ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales en la web del Palais de Glace o al mail [email protected].