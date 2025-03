Vidal: “Hoy nuestra inspiración es hacer que Santa Cruz sea un nuevo símbolo del progreso”

El gobernador Claudio Vidal inauguró hoy, el 52° Período de Sesiones Ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados en Pico Truncado. En el Cine Teatro “Lázaro Urdin» habló al pueblo de Santa Cruz, destacando los principales ejes de la gestión, de la situación actual de la provincia, y dio a conocer los lineamientos de trabajo para los próximos meses.

El mandatario provincial fue recibido por el vicegobernador Fabián Leguizamón y el cuerpo legislativo, junto a quienes se trasladó hasta el escenario principal.

Luego del izamiento de la bandera y la entonación del Himno Nacional Argentino, el gobernador Claudio Vidal se dirigió al pueblo santacruceño.

Discurso Completo:

Querido pueblo de Santa Cruz. Señor vicegobernador, senadores, diputados nacionales, miembros del Tribunal Superior de Justicia, del gabinete provincial, intendentes, Comisionados de Fomento, concejales, legisladores nacionales y provinciales, representantes de las Fuerzas Armadas, enviados especiales, empresarios, dirigentes gremiales.

Como gobernador de esta provincia, quiero agradecer a Dios por estar hoy acá, nuevamente frente a los representantes que eligió nuestro pueblo. Una vez más, renuevo mi juramento de fidelidad a la Constitución de Santa Cruz y vengo a ratificar con hechos el compromiso que asumí el 10 de diciembre del 2023… Cambiar el rumbo de nuestra provincia

Se cumplen 366 días desde que inauguré el primer periodo de sesiones de esta Legislatura Provincial. En ese momento, nos hicimos cargo de la administración del Estado en un contexto que nadie puede desconocer. Asumimos con un sistema productivo dañado, un Estado Provincial en déficit y un sistema institucional en ruinas. Claramente el desafió no era fácil.

La primera vez que me paré frente a ustedes les dije que no íbamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. Y lo digo hoy más fuerte que nunca: No vamos a regresar al modelo de la Decadencia, Santa Cruz está cambiando. Eso lo saben, incluso, los que quedaron anclados en el pasado.

Quiero, en este punto, agradecer el trabajo mancomunado que venimos desarrollando en algunos temas, sosteniendo cada una las posiciones propias, pero confiando en que vamos a poder seguir trabajando coordinadamente para dotar de las herramientas que necesitamos para sacar adelante a Santa Cruz. Por eso, les agradezco haber acompañado para cumplir con una de las promesas que hice antes de llegar a la gobernación: Después de más de 30 años terminar con la Ley de Lemas en Santa Cruz. Todos ustedes saben que se trataba de un sistema distorsivo de la voluntad popular, que fue mutando a la medida de los dirigentes y partidos políticos, degradando el proceso electivo hasta convertirse en una estafa para todos los votantes.

Queridos vecinos del pueblo de Santa Cruz:

En estos 366 días de la última vez que me presenté ante ustedes visitamos los 7 Departamentos de la provincia, de norte a sur, del mar a la cordillera. Transitamos por tierra 81.367 kilómetros; nos reunimos con 124 emprendedores locales y con 77 empresas, nacionales e internacionales, que por primera vez quieren invertir en nuestra provincia. Nuestro equipo de gobierno recorrió prácticamente todos los establecimientos escolares y los arreglamos incluso con nuestras propias manos. Recorrimos miles de kilómetros por aire y por tierra para llegar a quienes estaban bajo la nieve y atendimos con humanidad la mayor catástrofe climática que vivimos los santacruceños en el último siglo y para lo cual coordinamos la emergencia con la tarea heroica de todas las áreas del Gobierno: ministerio de seguridad (nuestra fuerza policial, defensa civil, bomberos); Desarrollo Social, gobierno, Salud, Vialidad provincial, Servicios Públicos SE, Distrigas, Consejo Agrario y el Ejército Argentino, para llegar a asistir a cientos de familias y productores. Este gobierno no se detuvo un solo día, con aciertos y con errores, pero SIEMPRE SIEMPRE continuamos trabajando.

Trabajamos con disciplina fiscal, sin crear nuevos impuestos y con honestidad en los ingresos tributarios. Y para eso tuvimos que tener responsabilidad financiera. Mi madre me enseño de chico que las deudas deben honrarse. Por primera vez en años llegamos a deuda cero con Cammesa, Camuzzi y ademas con la nación. Al estado nacional, debimos pagarle más de 23.000 millones de pesos. A la Caja de Servicio Sociales, 15.900 millones de pesos. A Camessa, 3.160 millones. A Camuzzi, 1.350 millones. Y solo nos queda pagar 34.000 millones en concepto de gas a Enarsa. Cabe destacar que toda esta deuda fue contraída por el gobierno anterior.

Cuidamos que los recursos del Estado se destinen a lo que realmente se necesita.

Soy un convencido de que la única salida de la desigualdad es con educación: escuelas abiertas, maestros enseñando y chicos aprendiendo. Hicimos historia el año pasado: se inició sin conflicto el ciclo lectivo y se dictaron 156 días de clase, frente a los 60 días del último año del régimen anterior. Superamos el 80% de la planificación escolar después de años en los que Santa Cruz no llegaba ni al 30%. Logramos paritarias del 65,53 % por encima de la inflación acumulada.

Dictar clases requiere escuelas en condiciones. Por eso que comenzamos a trabajar en el Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas, superando una inversión de 850 millones de pesos. Y mejoramos las condiciones de acceso a las escuelas: durante el año pasado llegamos a más de 15.000 estudiantes beneficiarios del boleto estudiantil. Superamos los 600.000 boletos emitidos con un gran esfuerzo económico del Gobierno Provincial.

La inversión durante el año 2024 superó los $ 2.500 millones. Hubo una fuerte inversión en adquisición de nuevos equipamientos de calefacción que superó los 450 millones de pesos, y durante el año 2024 las labores se concentraron en recuperar, mejorar y poner a punto el sistema de infraestructura de cada establecimiento educativo.

Desde el 10 de diciembre del 2024, se potenció el proceso con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de verano que implicó, tareas de mejora y renovación de instalaciones eléctricas, reemplazo de luminarias, arreglos y recambio en los sanitarios, mejoras y optimización de la conectividad en la red de gas, pintura en aulas y espacios comunes, cambio y reparación de pisos, arreglo y reemplazo de aberturas, mantenimiento de bombas de agua, cambios de termotanques, limpieza y desinfección de tanques de agua, arreglos de techos, limpieza y reemplazo de canaletas, mantenimiento del sistema de calefacción por agua y aire, y reemplazo de equipos de calefacción en distintos establecimientos educativos del territorio provincial.

En el marco del plan de verano de recuperación de las escuelas se planificó la instalación de equipos nuevos de calefacción, en treinta (30) instituciones educativas de la provincia:

Río Gallegos:

Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 25, Escuelas N° 19, 58, 61, y 78, Colegio Secundario N°17, Escuela Especial N° 1

Río Turbio

Escuela Especial N° 9, Escuela N° 54, Jardines de Infantes N° 45 y 60

28 de Noviembre

Jardín de Infantes N° 21, Colegio Secundario N°12, Escuela N° 32

Pico Truncado

Colegio Secundario N° 14, Escuelas N° 8 y 35

Puerto Deseado

Escuelas N°5 y 87

Las Heras

Escuela N° 53, Colegio Secundario N° 3.

Piedra Buena

Colegios Secundarios N°1, 6 y 49, Colegio Técnico N°12, Jardín de Infantes N° 5

Puerto Santa Cruz

Colegio Secundario N°8

Caleta Olivia

Colegio Secundario N° 20, Jardín de Infantes N°20, Escuela Especial 13 y 15

Gobernador Gregores

Escuela Agropecuaria Provincial N° 1.

Asimismo, se inauguró la Escuela Provincial Primaria N° 85, que estaba en proceso de finalización de obra, paralizada hace más de 17 años, generando un acto claro de reparación histórica de la educación. También se realizaron tareas de mantenimiento correctivo y de recuperación del gimnasio en el Colegio Secundario N° 14, ambos de la localidad de Pico Truncado.

EL PLAN DE VERANO DE RECUPERACION HISTÓRICA DE LAS ESCUELAS, superó finalizando al 28 de febrero los 850 MILLONES, ADEMÁS DE LA INVERSION EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS CON MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO.

A su vez, el gobierno provincial firmó un convenio con la Secretaría de Educación de la Nación que permitirá liberar y dar continuidad a las obras públicas de edificios escolares que fueron abandonadas por años en Santa Cruz.

Trabajamos incasablemente este primer año, pero sabemos muy bien que falta mucho para lograr el objetivo, después de que durante décadas detonaron la educación pública.

En Salud, realizamos un trabajo sostenido para fortalecer el funcionamiento de los distintos hospitales y puestos sanitarios de la provincia, entre los que destacan las siguientes acciones:

– Adquisición de un Tomógrafo de última generación en Río Turbio

– Entrega de 2 ambulancias 4×4 UTI para las localidades de Los Antiguos y Gobernador Gregores

– Entrega de lavarropas industriales en San Julián y Río Gallegos

– Instalación de equipo de esterilización en Perito Moreno y Caleta Olivia

– Instalación de mamógrafo de última generación en Caleta Olivia

– Instalación de equipo de rayos y mamógrafo de última generación en 28 de noviembre

– Inauguración de salas de oncología tecnología y kinesiología en Puerto Deseado

– Iniciación de obra de DOS hospitales modulares con un 90% de avance de obra en la localidad de Río Gallegos

– Creación del primer espacio de bienestar Psicosocial provincial en Río Gallegos

– Reparación de caldera industrial en Río Gallegos

– Equipamientos cardiovasculares de última generación en el hospital de Pico Truncado

– Entrega de 9 ecógrafos para distintos hospitales de Santa Cruz

– Adquisición de incubadora de alta tecnología para el hospital de Río Gallegos

– Convenio con el Hospital Garrahan para el fortalecimiento de la atención pediátrica

– Realización del nuevo nomenclador hospitalario

-Relevamiento y reparación de instalaciones eléctricas en el hospital de Pico Truncado y el hospital Formenti en El Calafate.

– Instalación de sistema de calefacción en varios Centros de Salud de la Provincia

– Reparación de calderas y limpieza de radiadores en el Centro de Salud Mental

– Adquisición de mamógrafo de última generación para la localidad de Puerto Santa Cruz

– Instalación de 4 termotanques hospitalarios nuevos hechos a medida en la sala de máquinas del hospital de Río Gallegos

– Instalación de nueva caldera en el hospital de Pico Truncado

– En el marco de la ley de emergencia alimentaria y administrativa se destaca el importante ahorro en las arcas provinciales hasta un 74% en la adquisición de insumos y medicación hospitalaria

– Se volvió a realizar ablaciones de órganos múltiples junto al equipo del INCUCAI en la provincia de Santa Cruz

– Se puso en funcionamiento el tráiler sanitario, que cumple la función de consultorio móvil llegando así a cada rincón de la Provincia

– Se puso en marcha el programa provincial de salud rural

– Se comenzó con la formación de la casa de medio camino para pacientes de salud mental en la localidad de Río Gallegos

– Se comenzó y sigue la actualización de obra de reconexión de red de gas y calderas en la localidad de 28 de Noviembre

– Se licitó la obra de ampliación de guardia central (adulto/pediátrica) en el hospital de Río Gallegos

En relación al Consejo Agrario Provincial, lo primero que hicimos fue la limpieza del canal de riego mas importante de Gobernador Gregores, proveniente del Río Chico, por primera vez después de 25 años, para poder sembrar nuevamente la Isla Fea. En la misma localidad, se desmontaron 15 hectáreas para ponerlas en producción de pasturas.

A su vez, se ejecutaron obras básicas de mantenimiento y limpieza de red de canales Los Antiguos, Perito Moreno, y Lago Posadas.

Además, se adquirieron tres cortadoras cegadoras de pasto, dos enfardadoras, dos rastrillos hidráulicos de pasturas, y dos palas niveladoras.

También se compraron 180 toneladas de pellet de alfalfa, y en tiempo récord de un mes, en el invierno más duro de los últimos años en nuestra provincia, se asistió a más de 290 productores, contribuyendo con esto a no terminar de perder la actividad ganadera en Santa Cruz. A su vez, se asistió a 200 chacareros en las distintas localidades de la provincia.

Respecto al Ministerio de Producción, se reforzaron las acciones en distintas áreas.

La Secretaría de Comercio e Industria realizó un relevamiento de actores económicos; y se impulsaron líneas de crédito.

En relación a la Industria, se iniciaron trabajos para reactivar el ramal ferroviario entre Puerto Deseado y Colonia Las Heras; se realizó el ordenamiento del predio ex YPF; la Reactivación del Parque Industrial de Río Gallegos; se diseñó y proyectó el Parque Logístico La Esperanza; y se coordinaron trabajos para habilitar un corredor de bitrenes que permita la exportación de caolín por Punta Quilla.

En el área de Defensa del Consumidor; se recepcionaron más de 500 reclamos, se realizaron conciliaciones y se dictaron disposiciones, incluyendo sanciones económicas. Se amplió el horario de atención al público y se capacitó a personal.

La Secretaría de Pesca y Agricultura tuvo un importante protagonismo, con la reinauguración de la planta de CONARPESA en Caleta Paula, operada por TPP/INCLUMAR, generando 80 nuevos empleos; y la puesta en marcha de la planta de Vepez (ex Arbumasa) en Puerto Deseado, generando también 300 nuevos empleos.

También se realizó una visita de Salmones Antártica para evaluar el cultivo de truchas arco iris; gestiones para exportar ovas embrionadas de trucha arco iris a países de la Comunidad Andina desde la Estación de Piscicultura Isla Pavón, y se abrieron accesos a la línea de costa a través de establecimientos ganaderos para pesca artesanal costera.

Hubo récord de cuota social de distintas especies marítimas, como la merluza hubbsi, y descarga de calamar, langostinos y centollas en importantes cantidades. Hubo récord de venta de permisos de pesca deportiva, con ingresos por $84 millones; y récord de recaudación en ingresos generales, superando los $1.800 millones de pesos, destacando los Ingresos Propios.

A su vez, la empresa china Hong Dong firmó una carta de intención por 200 millones de dólares, para inversión de una nueva planta pesquera, y la construcción de infraestructura para mejorar la operatividad de nuevos barcos.

Por su parte, la Secretaría de Turismo realizó convenios de promoción turística, y se mejoró la conectividad, con la llegada de Flybondi a Río Gallegos, la llegada de Sky, primer vuelo internacional, y la pronta llegada de la compañía AMERICAN JET, para seguir sumando rutas, frecuencias y conectando nuestra provincia. Hubo mejoras en infraestructura, con el arreglo de pasarelas en el Glaciar Perito Moreno; trabajo conjunto con Parques Nacionales en los siete parques de la provincia; y el lanzamiento del producto «Ciudad de las Ballenas» de Caleta Olivia en la Feria Internacional de Turismo (FIT).

La Subsecretaría de Zonas Francas trabajó en la vinculación con Zonas Francas del resto del país; realizó Acciones de Promoción; revisión de Condiciones; y Reactivación de la Zona Franca Industrial de Caleta Olivia.

Finalmente, el UNEPOSC registró un aumento significativo en la cantidad de empresas que trabajan en los puertos, pasando de 14 a 67 empresas de servicios portuarios habilitadas, lo que generó 898 puestos de trabajo y un movimiento de 381 vehículos. Se implementó el Plan «Puertos Seguros», con controles de la policía provincial y prefectura nacional. Se mejoraron las inversiones privadas, se reforzó el equipamiento sanitario con nuevas ambulancias y se mejoró el módulo de salud en Puerto Deseado, y la infraestructura de los puertos en general.

Somos una de las principales provincias mineras de la Argentina. Y este año que pasó recuperamos el lugar que nos corresponde y vamos por más. En 2024 las exportaciones mineras superaron los USD 1.700 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 7,2% respecto a 2023. Estos números, para Santa Cruz, significaron ingresos superiores a los $568 mil millones de pesos. Si tomamos los datos del 2023, quintuplicamos los ingresos en este concepto.

En cuanto a la Administración General de Vialidad Provincial, se realizó la compra de 4 motoniveladoras New Holland 170 B por 1.300 millones de pesos; el llamado a licitación pública por la adquisición de 15 camionetas 0 km; se incorporó una camioneta hilux 0 km, un camión volcador; una pala cargadora, se realizó el alquiler de 4 equipos completos de emergencia invernal, y se entregó indumentaria para los trabajadores.

Entre los trabajos realizados, se destaca la asistencia permanente al COE ante la emergencia invernal; la reparación y mantenimiento en rutas y caminos provinciales.

En materia de seguridad, realizamos un trabajo sostenido para equipar a las distintas fuerzas con las que cuenta la provincia, e intensificamos las labores destinadas a la prevención y lucha contra el narcotráfico.

A lo largo del 2024, incautamos más de 100 kg de distintos estupefacientes, hecho histórico para la provincia, teniendo en cuenta que dicha cifra supera los 80kg secuestrados entre los años 2021-2023 en su conjunto. Todo esto se hizo con un gran esfuerzo del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Asimismo, sacamos de circulación 146 armas de guerra en diferentes operativos realizados por el Ministerio de Seguridad. Y en lo que va del 2025, ya se incautaron 36.

Adquirimos 6.847 camperas de primera calidad para los miembros de la fuerza policial con una inversión de 4.210 millones de pesos. Además, entregamos 40 camionetas Hilux 0 kilómetro, con una inversión 2.270 millones de pesos.

Es importante aclarar que a pesar de la difícil situación económica que atraviesa la provincia generada por la caída de los ingresos de nación; por la eliminación de programas nacionales; por la pérdida de producción petrolera y minera generada por desinversión y el factor climático (en donde tuvimos el invierno más crudo del último siglo), con un claro ejemplo de buena administración, durante este primer año de gestión, todas las paritarias de nuestros queridos trabajadores del estado, superaron el proceso de inflación anual del país, por primera vez en muchos años. En todas las paritarias otorgamos más del 100% de aumento.

Es cierto que para muchos esto puede ser poco. El problema real es que durante los últimos años bastardearon a la totalidad de los trabajadores del estado, congelando sus salarios muy por debajo de los índices de inflación. No podemos resolver en un año, los problemas que heredamos de hace décadas.

Solo les pido que trabajemos en conjunto para sacar nuestra provincia adelante, y entre todos poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores santacruceños.

Pueblo de Santa Cruz, señoras y señores diputados, a continuación, nuestro compromiso de trabajo y de gestión para el año 2025

Hace 1 año les dije que este gobierno tendría 3 columnas sobre las que iba a construir las bases de Santa Cruz: la EDUCACIÓN como base de la sociedad; el TRABAJO y la PRODUCCIÓN como base fundamental de la economía. Y así lo estamos haciendo.

En relación a la educación, tenemos previsto para este año las siguientes obras de infraestructura:

– Continuidad de la obra de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos de Los Antiguos.

– Construcción del edificio de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos de 28 de Noviembre.

– Continuidad de la obra y ampliación de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos de Puerto San Julián.

– Construcción del nuevo edificio del Colegio Provincial de Educación Secundaria N°43 de Caleta Olivia.

– Readecuación y construcción del proyecto de obra de la Escuela Industrial N° 10 de Caleta Olivia.

El Consejo Provincial Educación, además de las obras en el marco del convenio antes citado avanza con la finalización de otras obras como: dijo colegio no consejo

– Finalización del gimnasio de la Escuela Provincial Primaria N° 52 de Pico Truncado.

– Finalización del gimnasio de la Colegio Secundario N° 48 de Pico Truncado.

– Finalización de la construcción de una nueva sala del Jardín de Infantes de Lago Posadas.

– Obras de infraestructura destinadas a la Escuela Provincial Primaria N° 6 de Comandante Luis Piedra Buena

– Intervención de infraestructura en la Escuela Provincial Primaria N° 2 y Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 1 de Puerto Santa Cruz. Dijo inversión

– Construcción del gimnasio de la Escuela N°15 de Los Antiguos

– Construcción de la Escuela Santa Cruz Monjas de Rio Turbio

Transformar la educación de los santacruceños es una decisión política y una de las prioridades de gobierno. en ese marco, vamos a construir:

Río Gallegos

-Un núcleo educativo que integrará la escuela industrial de procesos energéticos, el instituto superior de educación técnico profesional y un polo de talleres para la educación técnica de toda la localidad.

-Un núcleo educativo en el barrio bicentenario, con un jardín de infantes, una escuela primaria y un colegio secundario.

Caleta Olivia

Construcción del Edificio de la Escuela Técnica N° 10 con un Polo de Talleres Tecnológicos

Además, ya estamos trabajando para la llegada de una carrera Universitaria de Medicina en la localidad de Las Heras, para ofrecer a nuestros jóvenes santacruceños nuevas alternativas académicas, diversificar la matriz productiva provincial, y dotar al sistema de salud de profesionales con sentido de pertenencia.

Además, en los próximos 90 días, instalaremos 100 antenas Star Link de internet satelital en distintos establecimientos de la provincia, para brindar conectividad y fortalecer el proceso educativo. teniendo en cuenta la complejidad de las escuelas rurales.

Desde el Consejo Agrario, para este 2025 tenemos como objetivo entregar más de 100 terrenos, como así también regularizar más de 100 expedientes que tienen muchos años de retraso.

Siguiendo el firme compromiso de recuperar nuestra producción agropecuaria creamos la Empresa Santa Cruz Puede SA con el objetivo de ser un dinamizador de la actividad, crear valor agregado y potenciar las posibilidades de nuestra tierra.

A través de ella, impulsaremos el Plan Milagro, para desarrollar la actividad forrajera y fortalecer la actividad ganadera, con la adquisición de una planta de alimentos balanceados, que estará instalada en el mes de agosto en nuestra provincia . Se repartirán semillas y con los canales ya en condiciones, se logrará recuperar la actividad agraria en nuestra tierra.

Otro eje de trabajo para nuestra empresa planteado para este año es su intervención en la actividad pesquera donde en los próximos días se comenzará a pescar con el buque Liliana, que se recuperó y se puso en condiciones, cumpliendo con el compromiso que asumimos hace un tiempo.

Con esta empresa, también asumiendo la responsabilidad social empresarial conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo de la provincia, vamos a trabajar en un nuevo programa alimentario más saludable, para las familias más carenciadas de nuestra provincia.

En este sentido quiero informar que en los próximos días también nuestra empresa comenzará a operar una planta pesquera en la localidad de San Julián comenzando de esta manera su intervención en la recuperación de una Santa Cruz que dejó de darle la espalda al mar, y se suma al aprovechamiento de nuestros recursos pesqueros para los santacruceños.

En relación al Ministerio de Energía, tenemos planificada la firma de un acuerdo con SOCMA por la Planta de Generación Eléctrica a gas.

Se realizará la inauguración del programa de capacitación para pequeños emprendedores, cursos cortos de rápida salida laboral, y la firma de un acuerdo entre Fomicruz y Sophia Energy por uranio.

También avanzaremos en llamados a licitación para las obras de perfilado del cauce y reconstitución de los márgenes del Río Los Antiguos y Río Jeinimeni en Los Antiguos; el Río Chico en Gobernador Gregores; y el Río Fenix Grande en Perito Moreno.

En YCRT, realizaremos el inicio de la generación eléctrica de la usina de 120mw.

En FOMICRUZ, realizaremos el llamado a licitación Revamping Turbina 37 Megavatios estación generadora Perales ex-YPF; como así también el inicio de la obra de la estación de servicios EPA de Río Gallegos.

Avanzaremos en el lanzamiento del programa de Energía Distribuida en toda la provincia, y el lanzamiento del programa de fortalecimiento institucional, y modificación de la legislación vigente.

También realizaremos la puesta en funcionamiento del proyecto Ferrum Caolin, y la inauguración del interconectado Perito Moreno, Los Antiguos, y Jaramillo-Fitz Roy.

Se comenzará la perforación de tres nuevos pozos exploratorios en Palermo Aike. Esto también con YPF y CGC

También se realizará la inauguración y puesta en funcionamiento de la planta de generación de energía eléctrica de 8 mv en Piedrabuena; y junto al CFI, la presentación del proyecto ejecutivo «Programa de Desarrollo Valle del Río Deseado».

También avanzaremos en el lanzamiento de la tarjeta EPA en ruta para toda la flota de vehículos públicos, y la inauguración de la planta de generación de energías renovables en Río Gallegos, con un costo de 3 millones de dólares.

Este 2025 seguiremos trabajando para innovar y diversificar nuestra matriz energética y minera. Tenemos 39 proyectos mineros en exploración. 3 de ellos son proyectos en uranio y lignito, con un potencial enorme y aptos para generar energía limpia, hidrógeno azul, urea, fertilizantes, metanol y otros productos químicos, todo ello a través de métodos de gasificación subterránea. Lo que nos permitirá cientos de trabajar..

En este sentido les quiero informar que ya tenemos empresas extranjeras interesadas en venir a invertir en nuestra provincia, instalando sus bases y generando empleo genuino.

Desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia, realizaremos la licitación de la obra de la liga independiente de fútbol de Rio Gallegos; el cuartel de bomberos de Caleta Olivia; la obra de 56 viviendas en Río Gallegos, como así también la refacción del sector de guardia en el hospital de la ciudad capital.

Este año seguiremos avanzando en la concreción del programa de 1000 viviendas para familias que realmente lo necesiten. Trabajadores estatales y del sector privado.

Y a su vez, realizaremos el comienzo de la ruta 12 que une Pico Truncado con Gobernador Gregores.

Continuando con el programa de obra pública, también vamos a finalizar el camping y paseo costero de Río Gallegos, con una extensión de 7 kilómetros hacia Guer Aike.

Además, este 2025 pondremos en marcha el nuevo acueducto que transportará agua desde Cañadón Quintar hasta Caleta Olivia.

Cabe recordar que muchos de los problemas que aún queda resolver son decisiones nacionales. A pesar de eso, no nos quedamos de brazos cruzados buscando responsables, salimos a gestionar la solución.

YPF

El 16 de abril del año 2012 el gobierno nacional anuncio la decisión de estatizar el 51% de las acciones de YPF, y casualmente, se inició un acuerdo entre YPF y CHEVRON por 1260 millones de dólares para el desarrollo de la formación Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.

Desde su estatización y hasta el día de hoy, YPF invirtió la mayor parte de sus recursos económicos en la formación Vaca Muerta, en la producción de petróleo y gas no convencional, en desmedro de las cuencas convencionales de todo el país. A medida que la cuenca neuquina se desarrollaba formidablemente, el resto de las provincias veían como se apagaba lentamente el motor de desarrollo hidrocarburífero, una de sus fuentes de recursos económicos más importantes. Esto se ve reflejado en la producción, ya que en el año 2015 era de 10.374 metros cúbicos de petróleo por día, y el año pasado (2024) la producción fue de solo 5.709 metros cúbicos diarios.

El gobierno provincial y el poder legislativo en el marco de la Ley Provincial de Prórroga N.º 3117, concedió a la empresa YPF, a través de la Ley N.º 3295 del año 2012, la extensión de las concesiones de zona norte en el Golfo San Jorge. Conforme a lo estipulado en la Ley Nacional N.º 17.319, la prórroga otorgada inicialmente fue de diez años. Sin embargo, se le concedieron quince años adicionales, a pesar de que dicha ley no contempla dicha extensión, y sin que se hubieran comprometido a realizar inversiones en ese periodo.

Honorables Representantes:

A pesar de que es una decisión del gobierno nacional el futuro de YCRT, como ustedes saben, desde el primer día me puse al frente de este reclamo, evitamos el cierre definitivo de esta empresa, y logramos que el interventor sea de Santa Cruz. La extracción de carbón y generación de energía son una gran posibilidad. Les pido a los trabajadores que confíen, que mientras sea gobernador voy a luchar para sostener sus puestos de trabajo. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto, Intendentes, diputados, gremialistas, y este gobierno provincial, para buscar nuevas inversiones.

Hace un año les dije que veníamos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, por eso envié el proyecto de ley tan resistido que ustedes mismos aprobaron a fines del año pasado por mayoría simple, la Ley 3.910, por la que se modificó el mecanismo de selección de fiscales y defensores públicos. No más fiscales y defensores elegidos a dedo por el Gobernador. Por eso, a partir de este año, deberán concursar mediante el Consejo de la Magistratura.

Estos doce meses de Gobierno han sido complejos. Decidimos encarar los problemas, no esconderlos ni postergarlos. En este tiempo, nada ni nadie estuvo por encima de la Constitución. Créanme que siento una inmensa responsabilidad, un compromiso que encaro todos los días con mucha pasión. Y lo hago junto a un equipo de trabajo compuesto por hombres y mujeres a los que designo por su capacidad y por su compromiso con hacer las cosas bien. Sepan todos ustedes que este Gobernador no pone sus afinidades personales por delante ni designa a laderos del poder para ocupar puestos de alta responsabilidad. Cuando un funcionario no hace las cosas bien, cuando un funcionario no se dedica en alma y vida a la responsabilidad que le fue encomendada, cuando un Ministro, Secretario o cualquiera sea el puesto que le toca ocupar, no trae resultados concretos que mejoren en algún aspecto la vida de los santacruceños: SIMPLEMENTE SE VA. Así lo hice y así lo seguiré haciendo. A muchos santacruceños se les acabó la paciencia esperando respuestas de un Estado ausente, sepan ustedes que yo tampoco tengo ni tendré paciencia con los funcionarios que NO DAN RESPUESTAS.

PUEBLO DE SANTA CRUZ, SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

Ya les dije ya que soy un hombre de trabajo que confío más en los hechos que en las palabras. Porque soy un producto de esta tierra en la que elegimos hacer. Somos hijos y nietos de trabajadores que se pusieron al hombro el destino de esta tierra lejana, que es nuestro lugar en el mundo. Sabemos cuál es el camino. Es el mismo que nos mostraron nuestros antepasados. Hoy son ellos nuestra inspiración para hacer que Santa Cruz sea un nuevo símbolo del progreso.

Estamos dando vuelta la página para seguir escribiendo el futuro de Santa Cruz, es por eso que este nuevo año legislativo que hoy comienza marca la hoja de ruta del trabajo que esperamos realizar con el soporte y acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

A esa parte de la oposición que pone palos en la rueda, les quiero decir son ustedes los que dejaron esta provincia destruida. Solo les pido que nos ayuden, que colaboren, que se esfuercen por trabajar codo a codo y espalda con espalda para poner nuevamente de pie nuestra provincia.

Muchas gracias por estar hoy acá, gracias por honrar una vez más al poder legislativo de los santacruceños, que ha sido protagonista de acontecimientos que marcaron nuestra historia, para bien y para mal, con luces y sombras. Lo que nunca debemos olvidar, es que somos responsables de gobernar con el pueblo de Santa Cruz, por el pueblo de Santa Cruz y para el Pueblo De Santa Cruz.

Ante Dios, nuestras leyes y nuestra gente, dejo inaugurado formalmente un nuevo Periodo de Sesiones Ordinarias de esta Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.

MUCHAS GRACIAS.