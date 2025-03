Vanesa Abril: “El discurso del gobernador dejó sabor a poco y sin novedades”

En el marco del inicio de un nuevo período ordinario legislativo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se dirigió a diputados, funcionarios y referentes de sectores productivos, sociales y empresariales. Sin embargo, su discurso no estuvo exento de críticas, especialmente por la falta de anuncios de cara al año legislativo.

La diputada provincial Vanesa Abril, del bloque Arriba Chubut, expresó su descontento con las declaraciones del mandatario. “Uno espera siempre del primero de marzo anuncios para lo que vendrá en el próximo año. No tuvimos anuncios, ni tampoco un repaso sobre alguna gestión nueva. Lo único que escuchamos fue lo que ya se venía diciendo, con sabor a poco y sin novedades”, señaló la legisladora.

Abril también cuestionó que el discurso del gobernador incluyera la enumeración de obras iniciadas durante la gestión anterior. “Se habló de la construcción de escuelas y de otras obras como el Resonador y la reforma del Hospital Regional, pero todas estas iniciativas comenzaron en la administración previa. Está bien que la gestión actual continúe con estas obras, porque son para los chubutenses y no para los gobernadores, pero no podemos considerarlas como nuevos proyectos”, afirmó.

Otro punto de debate fue la afirmación del gobernador respecto a que el año pasado fue el período con más sesiones legislativas. Si bien Abril reconoció que “se ha trabajado intensamente y se han realizado largas sesiones”, destacó que no tiene parámetros comparativos con legislaturas anteriores. No obstante, puso en valor el trabajo legislativo y la responsabilidad de la oposición en el tratamiento de proyectos.

La diputada también cuestionó algunas expresiones del mandatario durante su discurso: “En su intervención utilizó chicanas para referirse a algunos diputados de nuestro bloque e incluso a compañeros a nivel nacional, con críticas y presiones en público que me parecen innecesarias”.

Por último, Abril manifestó su expectativa para el año legislativo en curso: “Hay muchos proyectos presentados por la oposición que no han sido tratados y espero que este año sí lo sean. Me hubiese gustado salir de este discurso inaugural con una idea clara sobre la línea de trabajo que pretende el Ejecutivo para este año, pero lamentablemente eso no ocurrió”.