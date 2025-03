Una nueva pista genera esperanzas de hallar al joven desparecido en Villa La Angostura

Una nueva pista genera esperanzas para encontrar a Ezequiel Matías Vergara, el joven que está desparecido en Villa La Angostura desde el viernes 21 de marzo y que dejó un curioso mensaje en la pared de su casa a modo de una posible despedida.

Los familiares de Vergara informaron que hubo movimientos bancarios horas después de su desaparición, lo que demostraría que el joven se habría ido por su cuenta.

“Estamos tranquilos en el sentido de que, si una persona se quiere quitar la vida, no necesita dinero”, manifestó Alejandro, su papá.

El hombre destacó a un medio local que, aunque siguen muy preocupados, creen que “Ezequiel no está en Villa La Angostura”.

“Las autoridades preguntaron en las terminales y no hay pasajes a su nombre. Si se fue a algún lugar tiene que haber sido a dedo”, sostuvo Alejandro.

Para obtener más información, los investigadores solicitaron las imágenes del banco para constatar si la plata fue retirada por el propio joven o había otra persona.

En la casa del joven encontraron cables, dos celulares, una campera, calzado, y una nota escrita en la pared como de despedida.

“Decía que no iba a molestar o hacer daño a las personas que amaba”, contó la mamá de Vergara.