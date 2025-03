Torres descartó una alianza con La Libertad Avanza

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue consultado sobre el panorama electoral de cara a las elecciones nacionales de 2025 y las posibles definiciones de candidatos en la provincia. Durante sus declaraciones, el mandatario aclaró que, “por el momento, el gobierno provincial está enfocado en la gestión y que no hay un clima electoral”.

“Creo que el panorama va a estar mucho más claro a mediados de junio o fines de mayo, pero hoy no es un tema para el gobierno provincial. La verdad que estamos más abocados a temas de gestión que electorales”, expresó Torres.

El gobernador destacó que su espacio político continuará fortaleciéndose en la provincia y anticipó que buscarán ampliar su estructura. “Nosotros vamos a consolidar el Frente ‘Despierta Chubut’, y sí es cierto que no solo vamos a replicar el frente, sino que lo vamos a ampliar, eso no hay duda”, afirmó.

Además, subrayó la importancia de construir una identidad política propia, enfocada en la defensa de los intereses provinciales. “Siempre con una impronta de defender los intereses de la provincia independientemente de lo pendular a nivel nacional. Es un gran desafío, un lindo desafío el que tenemos de forjar esa identidad y que exceda incluso a mi mandato”, agregó.

Descartó una alianza con La Libertad Avanza

Ante la consulta sobre la posibilidad de conformar una alianza con el espacio de La Libertad Avanza en Chubut, Torres fue categórico en su respuesta. “Yo particularmente no lo veo. En el caso nuestro, puede ser que otros distritos sí, pero me parece que hoy lo más importante sería priorizar la identidad. Podría ser lo más fácil la alianza, pero a veces lo más fácil no es lo correcto”, sostuvo.

El gobernador remarcó que su objetivo es la consolidación de un proyecto político a largo plazo y no un armado electoral circunstancial. “Yo creo que lo correcto en este caso es consolidar una identidad que sea coherente a mediano y largo plazo, incluso ante una elección que puede ser incómoda porque puede ser una elección de tercios. Pero el objetivo no es la coyuntura electoral, el objetivo es formar un espacio sólido y que pueda agrupar todas las voluntades hacia un armado provincial en serio, y no amontonarse para ganar una elección”, enfatizó.

Apertura a otros espacios libertarios

Si bien descartó una alianza directa con La Libertad Avanza, Torres se mostró receptivo a la incorporación de dirigentes de otros espacios libertarios dentro del Frente ‘Despierta Chubut’. “Es cierto que hay otros, de hecho está pasando también en otras jurisdicciones que hay distintos espacios por dentro. La verdad que no lo descarto y hay dirigentes muy valiosos, eso también lo quiero destacar”, expresó.