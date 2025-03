Shakira en Argentina: cómo será el show a una semana de su regreso al país

La cantante colombiana vuelve en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour para presentarse el 7 y 8 de marzo en Campo Argentino de Polo.

La cantante colombiana Shakira regresará a Argentina en menos de una semana en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y, tras causar gran furor en sus fans, se presentará el 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo, con producción de Fénix Entertainment.

Tras una destacada presentación en la ceremonia de entrega de los premios Grammy que quedará para la historia, la intérprete se hizo del galardón al Mejor Álbum de Pop Latino. Durante esta gira, “La Loba” deslumbró con sus primeros shows en Latinoamérica.

El tour ya pasó por Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Bogotá y su ciudad natal, Barranquilla. La colombiana causó impacto desde su salida al escenario con un conjunto personalizado de Versace que lució al ritmo de “La fuerte” en su versión producida por Bizarrap.

Los múltiples cambios de vestuarios en los distintos espectáculos incluyeron estilos personalizados de Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne, así como brazaletes únicos de Tiffany & Co. Elsa Peretti® Bone elaborados por primera vez en platino con pavé de diamantes y grabados a mano con el nombre de la gira.

“Monotonía”, “Te felicito”, “Hips Don’t Lie”, “La tortura”, “La bicicleta”, “Ojos así” y una seguidilla interminable de hits conforman estos shows en los que el despliegue escénico y el impacto visual marcan el alto nivel de producción del tour con el que Shakira celebra su viaje musical y también enfatiza la importancia de su herencia latina para construir su identidad y su éxito.

Su regreso a Barranquilla, su lugar de nacimiento, tras 19 años de no presentarse en vivo, dejó en claro este agradecimiento a sus raíces. Allí, fue acompañada por su madre e hijos, que la ovacionaron desde la audiencia, y 4000 chicos de la Fundación Pies Descalzos que la cantante creó en 1997 en Colombia.

Antes de llegar al Campo de Polo, se presentará el 2 y 3 de marzo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, shows también producidos por Fénix Entertainment.

