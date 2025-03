¿Qué pasa con los huevos?

En la última semana, el precio de los huevos se disparó más de un 15 por ciento y acumula un aumento del 35 por ciento desde diciembre, en un proceso de subas donde confluyen factores externos, como la gripe aviar en los Estados Unidos, fenómenos climáticos que complicaron la producción local y cambios en los hábitos de consumo de una proteína “barata” que ha ido en aumento en los últimos años en la Argentina.

Razones

Una de las grandes razones del desabastecimiento son las olas de calor que afectaron gravemente a las gallinas ponedoras en granjas industriales, reduciendo la oferta de huevos. Por otro lado, la producción artesanal, aunque sostenible, no alcanza a suplir la demanda, lo que ha derivado en un aumento de precios.

Al respecto, la presidenta de la Cooperativa Agropecuaria Mujeres Unidas Ltda., Ramona Espíndola, explicó que la escasez se debe a las altas temperaturas que afectaron a las gallinas en granjas industriales, provocando una alta mortalidad y reduciendo la producción.

Desde la localidad misionera de Salto Encantado, este emprendimiento asociativo integrado por mujeres de diversos municipios, se dedica a una producción artesanal y familiar, con gallinas criadas en galpones a piso y sin jaulas. “Los galpones grandes, especialmente los de fuera de la provincia, perdieron muchas gallinas ponedoras, lo que generó una menor oferta de huevos”.

“Nuestro trabajo es cuidadoso y personalizado. Las gallinas están sueltas, bien ventiladas y alimentadas con verdeo, lo que garantiza huevos frescos y de calidad”, destacó la presidenta. Sin embargo, esta producción no logra cubrir la demanda provincial, ya que las familias no pueden manejar grandes lotes de gallinas. “Lo máximo que podemos tener son 3.500 gallinas por familia”, agregó.

Los precios

El precio de los huevos ha aumentado significativamente debido a la escasez. Actualmente, una caja de 12 maples (360 huevos) se vende a 70.000 pesos, mientras que en ferias francas el maple se ofrece entre 6.500 y 7.000 pesos. Espíndola advirtió que, ante la alta demanda, es probable que los precios sigan subiendo, especialmente en la próxima Semana Santa. “El faltante se mantendrá y los precios aumentarán aún más”, afirmó la cooperativista.

La trabajadora también destacó las diferencias entre los huevos artesanales y los industriales. “Los huevos de cámara, que se almacenan por largos periodos, tienen una clara más líquida. En cambio, los nuestros son frescos y mantienen su consistencia”. Además, resaltó que las gallinas de la Cooperativa no están en contacto con gallos, lo que garantiza huevos no fecundados y de mayor duración. (Fuente: El Territorio)