La abogada de Thelma Fardín, tras la confirmación de condena contra Darthés: «Es un precedente inédito en Brasil»

La abogada de Thelma Fardín habló tras la confirmación de condena contra el actor Juan Darthés por violación y destacó que “es un procedente inédito en Brasil” y que el ataque sexual “está aprobado” y que “no hay más discusión sobre esto”.

Carla Junqueira es la defensora de la actriz que denunció a Darthés años atrás por haber abusado de ella en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo en 2009. En diálogo con radio Splendid por la AM990, la abogada manifestó que esta reafirmación de la Justicia “sienta jurisprudencia porque va a animar a muchas mujeres a que denuncien a personajes como Darthés. Es un precedente inédito, por lo menos acá en Brasil”.

“Fue la primera vez que el Poder Judicial acentuó la jurisprudencia de que en casos de crímenes sexuales la valoración de la prueba tiene un criterio distinto de otros crímenes. No es necesario probar que hubo violencia física. Esta fue ayer la tesis que prevaleció. La propia violación es la violencia”, sentenció.

Acerca de qué permitió que la Justicia brasileña encuentre culpable al actor después de tantos años, Junqueira explicó: “Bastó la palabra de Thelma, corroborada y consistente con todo el resto de los conjuntos probatorios, testigos, pericia psicológica, su versión sólida durante todos esos años, en contrapunto a una versión inconsistente del imputado que cambió sus dichos de los hechos durante el proceso”.

Otra de las dudas que hay en el caso es si la condena es de cumplimiento efectivo. Ante esta consulta, la abogada remarcó: “Es efectiva a partir de que se agoten todas las instancias. El crimen está aprobado, no hay más discusión sobre esto, pero lo que sí puede intentar la Suprema Corte es una revisión de la interpretación jurídica que se hizo del tipo penal, lo que es muy difícil”.

“Darthés es un condenado primario que, según entendieron los jueces, no representa extremo peligro a la sociedad. Entonces, su defensa sí puede intentar hacer un juicio de cumplimiento de pena para que se reduzcan esos seis meses a dos tercios y que sea más corto”, sumó.

Junqueira sostuvo que este caso es un precedente, porque demostró que “por más que te vayas del lugar donde vos cometiste el ilícito, te iban a juzgar. Quiere decir que la Justicia te va a perseguir”.

La cuestión sobre el consentimiento también fue una discusión desde el punto de vista jurídico: “Él intentó cambiar la jurisdicción a una local, y nosotros logramos mantenerla en la federal, porque entendíamos que era un caso internacional. Brasil le dio una respuesta Argentina y a Nicaragua”.