Iturrioz: «Estamos entre las provincias que más bajaron sus niveles de inseguridad»

Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, habló con El Diario Web minutos antes de la Apertura de Sesiones Legislativas 2025.

«El eje de este 2025 para nuestro Ministerio va a ser tecnologizar la seguridad. Venimos de un montón de tiempo de retardo en cuanto a la investigación y prevención del delito. De hecho ya arrancamos con las licitaciones y la parte normativa. En lo que más se avanzó es en la distribución y la preparación del recurso humano», anunció.

A ese respecto, explicó que la provincia venía «con una fuerza policial alicaída en lo anímico, porque no se le había dado capacitación. La distribución había sido antojadiza, porque no había criterios objetivos que orienten su trabajo. No había acompañamiento: cada vez que tenían un problema, los policías quedaban solos».

Iturrioz destacó las mejoras en algunos índices que atañen a su cartera: «Delito va a haber siempre, pero pudimos terminar con esa espiral ascendente que hace años no cambiaba. Amesetar ese número era el objetivo y eso se cumplió. Los delitos contra la propiedad se han bajado y mucho. Cuando vemos las estadísticas que publica Nación, estamos entre las provincias que más han bajado sus niveles de inseguridad«.