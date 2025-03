Intento de femicidio en Río Gallegos: golpeó a su ex pareja de manera brutal y un vecino le salvó la vida

Un intento de femicidio en la ciudad de Río Gallegos quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se logra ver la brutalidad de la golpiza de un joven a su ex pareja. La víctima fue salvada por un vecino, quien escuchó los gritos de auxilio, mientras que el agresor quedó detenido.

Un video muestra el momento en el que Luciano Iván Cárcamo Giménez arribó hasta la casa de Yanet Castillo, su ex novia, con la única idea de atacarla.

De acuerdo a lo informado por medios locales, Giménez y Castillo estuvieron algunos meses en pareja hasta que a fines del año pasado la joven le cortó por un hecho de violencia.

Aunque la víctima creyó que el calvario había terminado, en las últimas horas el agresor fue hasta su casa, abrió la reja y empezó a golpearla de manera feroz.

En las imágenes se observa que Giménez la agarró de los pelos, le pegó piñas y patadas, además de golpearle la cabeza dos veces contra la pared.

El ataque finalizó y el agresor se dio a la fuga cuando un vecino de la joven escuchó los gritos de auxilio, por lo que llamó a la Policía.

“Estoy como puedo, pero estoy viva y le doy gracias a Dios por eso. Y a mi vecino que pudo hacer algo, porque si no, no estaría viva”, expresó la mujer.

Yanet fue derivada al Hospital de Río Gallegos y luego de haber recibido el alta realizó la denuncia. Tras varias investigaciones, Giménez quedó detenido.

Se supo además que el atacante estuvo demorado en febrero de este año justamente por haber difundido fotos íntimas de Castillo sin su consentimiento en un grupo de Telegram.

Otro de los antecedentes sucedió en 2019 cuando fue denunciado por agresiones y acoso por otra ex pareja.