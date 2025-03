El ministro de Hidrocarburos dijo que el anuncio de Pan American Silver «no es viable»

En la previa de la apertura del Período de Sesiones Legislativas de 2025, el ministro de Hidrocarburos del Chubut, Federico Ponce, reconoció en diálogo con El Diario Web que el anuncio de Pan American Silver sobre su intención de producir plata en la provincia no es viable.

«El petróleo es una de las actividades principales en la provincia, representa un tercio de nuestros ingresos. El petróleo, en esencia, es una actividad minera. Entonces, sea el petróleo, el caolín, el pórfido, la turba o los minerales metalíferos, en la medida de que se pueda hacer alguna actividad extractiva que derive en un beneficio con incremento del trabajo, no veo por qué no podemos ir en esa línea«, comenzó diciendo.

Ante la consulta de este medio sobre si el anuncio de Pan American Silver es viable, el ministro fue claro: «Entiendo que no, porque eso demandaría la modificación de una ley que hoy no está en agenda. En la medida en que no haya un acompañamiento social, ese no va a ser un tema en agenda. Va a ser la sociedad la que lo determine«.

De este modo, Ponce dejó en claro que las puertas no están cerradas definitivamente para la minería en la provincia del Chubut, aunque por ahora no haya voluntad de modificar la legislación.