Criptogate: Mauricio Novelli negó haber cobrado por armar reuniones con Javier Milei

El empresario Mauricio Novelli, cercano a Javier Milei, negó haber cobrado dinero por armar reuniones con el Presidente y rechazó lo publicado por The New York Times.

«Es un disparate. Jamás cobré un centavo para armar reuniones en la Casa de Gobierno así como tampoco gané un centavo con el trading de Libra», manifestó”, resaltó Novelli, uno de los nombres que suenan dentro de la escena cripto alrededor del escándalo de $LIBRA.

Luego de que el prestigioso diario norteamericano publicara que pedía dinero a cambio de armar encuentros con el mandatario argentino, sostuvo: “Ni yo ni nadie de Tech Forum manejamos o gestionamos fondos de Libra».

Novelli es el dueño de Tech Forum, el foro donde el jefe de Estado se encontró el año pasado con los que luego montaron $LIBRA.

«Niego enfáticamente haber cobrado dinero para facilitar reuniones con autoridades gubernamentales. Es un disparate”, subrayó sobre lo publicado en The New York Times.

Sobre el Tech Forum, dijo que «fue un evento de networking muy significativo para el ecosistema cripto, diseñado para conectar a empresas tecnológicas, inversores y líderes del sector financiero y su acceso y participación fue gratuito».

«El mismo se financió exclusivamente con sponsoreo de empresas privadas. Los costos asociados a la participación como sponsor o partner reflejaban la calidad y la exclusividad del evento. Tal como es uso y costumbre en eventos de esta naturaleza, el pago por participación garantizaba a las empresas visibilidad ante inversores y compañías claves del sector tecnológico”, indicó en un comunicado.