«Un beso, la amo»: Martina de Gran Hermano sigue sin saber que murió su abuela y le mandó un saludo en vivo

La participante del reality dijo extrañar a su abuela previo a ingresar al confesionario.

Una de las polémicas que rodea esta nueva edición de Gran Hermano se dio luego del fallecimiento de la abuela de Martina Pereyra, una de las participantes del reality, luego de que la familia decidiera no notificarla para que no rompa el aislamiento.

La familia se justificó diciendo que no quería generarle una angustia mayor a la que ya siente dentro de la casa y que podría generar que ella abandone el juego. Esto fue muy criticado en redes sociales, quienes los acusaron de insensibles por negarle dicha información a la participante.

Durante la gala de nominación se vivió un tenso momento cuando, camino a ingresar al confesionario, Martina mandó un cálido saludo a la reciente fallecida: “Un beso a mi abuela que la amo y la extraño mucho”.

Días atrás, la participante le mencionó a sus compañeros su parecido físico con su abuela y su relación.

Martina ha mencionado en diferentes ocasiones la estrecha relación que mantiene con su abuela, de hecho, previo a su fallecimiento, la señora se hizo presente en la tribuna de GH para alentar a su nieta en numerosas ocasiones.