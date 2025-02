Sorpresa: ¿More Rial abre su OnlyFans?

Una seguidora le preguntó a Morena Rial si abriría su perfil en OnlyFans, la red social con contendidos para adultos, y la hija de Jorge Rial no solo no lo descartó sino que fue más allá y dijo: “voy a armarlo”.

Ante la consulta de una seguidora sobre si se sumaría al sitio de pornografía, la influencer no esquivó el bulto y respondió: “me voy a poner las pilas y voy a armarlo”.

Morena viene atravesando un mal momento económico desde hace muchos años y esta sería una alternativa para generar nuevos ingresos.