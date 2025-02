Rucci: «Esto no va más, no se puede trabajar con rutas en este estado»

En el peor tramo de la Ruta Provincial 17, junto a un camión atascado en pozos de tierra suelta, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, encabezó una reunión informativa ante más de un centenar de trabajadores petroleros. Sin interrumpir el tráfico en ningún momento, el gremio buscó visibilizar el grave deterioro de los caminos en los yacimientos y exigir respuestas a las empresas productoras.

Arriesgar la vida en caminos destrozados

Desde el costado de la ruta, Rucci describió la situación con crudeza: «Nosotros hemos estado hablando del deterioro de las rutas, de los caminos principales, de los caminos en los yacimientos, con todo lo que representa en materia de seguridad de los trabajadores; el tiempo que se pierde y los riesgos de vida que se corren».

El dirigente insistió en que esta problemática afecta directamente la seguridad de los trabajadores petroleros, quienes deben transitar por rutas destruidas y sin mantenimiento. «Los caminos están totalmente deteriorados, no se ve nada, no hay aporte de material, no hay riego. Imagínate si por acá tuviera que circular una ambulancia con un compañero; en estas condiciones puede ser un desastre».

«Lo que estamos tratando de hacer es que las empresas productoras tomen conciencia de que los compañeros tienen un desgaste tremendo en los diagramas de 12 horas y, encima, transitar por estos caminos es un peligro. Así que esto es una cuestión de seguridad», enfatizó.

YPF y los accesos exclusivos

Rucci también cuestionó el trato desigual en la infraestructura vial dentro de Vaca Muerta. «Parece que lo único que lo vemos somos nosotros. Fijate vos que la gente de YPF, por ejemplo, entra en un camino totalmente exclusivo para ellos, donde tienen un acceso en muy buenas condiciones. A estos caminos destruidos no los transitan. Entonces, hay que visibilizarlo, porque creo que también es responsabilidad de la empresa cuidar a nuestra gente y no lo están haciendo», denunció.

La diferencia entre las rutas utilizadas por las productoras y aquellas que deben recorrer los trabajadores expone una asimetría preocupante. «Fíjate el estado en que están estos caminos, y así toda la cuenca: para muestra basta un botón», sostuvo el dirigente.

Un reclamo permanente

Desde el sindicato aseguraron que seguirán insistiendo para que las operadoras asuman su responsabilidad en el mantenimiento de los caminos. «No es necesario que nosotros estemos acá para visibilizar algo que lo ve todo el mundo. Los mismos compañeros te lo pueden decir, en estas condiciones trabajan», sostuvo Rucci.

La situación actual ya ha generado incidentes, como el camión atascado en medio de la Ruta Provincial. «Vivimos hablando de seguridad y tenemos accidentes. Quizás este camión está enterrado en una ruta. Así que, bueno, es responsabilidad también de las empresas, porque acá transitan las empresas petroleras», agregó.

Por último, Rucci dejó en claro que exigirán soluciones inmediatas. «Voy a sentarme con las productoras. Esto no va más, tienen que empezar a hacer algo. Tenemos gente parada, sin posición de trabajo, en lo que es arreglo de camino, y mira cómo está todo. Entonces, hacen achiques de donde no se tiene que hacer. Un achique en este tipo de cosas no lo vamos a permitir porque está en juego la seguridad de nuestros compañeros», concluyó.