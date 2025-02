Restaurantes y hoteles al tope de la inflación en Argentina

Tras un 2024 con una inflación acumulada de 10 puntos por encima de la general, en el primer registro del año del Índice de Precios al Consumido, el rubro Restaurantes y hoteles duplicó con creces la media mensual. al tiempo que los precios de la temporada de verano siguen al alza.

Al respecto, y mientras que según el Índice Nacional de Censos y Estadísticas (Indec) la inflación en enero de 2025 fue un 2,2 % a nivel general con una variación interanual del 84,5%, la categoría de con la que se determina el sector turístico (junto con Transporte) fue la más alta del último mes: 5,3%. Desde el informe, explicaron que el salto se debe a las subas estacionales en el servicio del sector de la hotelería.

El Indec informó, a su vez, que la inflación de enero fue del 2,2%, lo que representa una desaceleración respecto al 2,7% registrado en diciembre. El dato mensual es el más bajo desde julio de 2020, cuando la actividad económica sufrió un freno abrupto debido a la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, lo que redujo el ritmo de incremento de precios.

Patagonia, la más cara

Las variaciones en esta sección se mantuvieron pareja en todas las regiones de Argentina, con una leve suba en el Noroeste del 0,3% de la media nacional. No obstante, y como suele ocurrir, Patagonia se colocó por encima de la general de la división y registró una inflación del 6,2%.

En el acumulado de las vacaciones de verano, la inflación en dicha sección es de 9,9%, mientras que la general no llega a 5%.

Por otra parte, el estudio reveló que la división de mayor aumento que le siguieron fue la Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4%), y Bienes y Servicios y Recreación y Cultura (2,5%).

La sección con mayor incidencia en NEA, NOA, Pampeana y Patagonia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%) con aumentos en Carnes y derivados; Pan y cereales; y Leche, productos lácteos y huevos.

En Cuyo y GBA, la mayor incidencia se registró en Restaurantes y hoteles (5,3%). Los dos rubros que registraron las menores variaciones en enero de 2025 fueron Educación (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,7%).