Procesaron a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández fue procesado hoy por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez. El juez federal Julián Ercolini procesó al ex jefe de Estado por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas.

Según reveló Infobae, fuentes judiciales informaron que Fernández recibió un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y se el magistrado levantó su prohibición de salida del país.

“Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y continuó que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez”, sostuvo Ercolini en su resolución de 184 páginas en la que calificó como “determinante” la asimetría de poder entre los dos.

